الأهلي يُقدم عرضاً رسمياً لتجديد عقد نجمه.. ورد فعل غير متوقع من الأخير !

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كشف الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أغسطس الحالي عن رد فعل أحد نجوم فريق الأهلي، وذلك بعدما تم تقديم له عرض رسمي من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل تجديد عقده مع المارد الأحمر لعدة سنوات قادمة.

فمن خلال تصريحات صحفية في مساء اليوم الثلاثاء، أكد الكابتن محمد يوسف أن النادي الأهلي قدم للاعب مؤمن زكريا عرضاً رسمياً من أجل تجديد عقده مع المارد الأحمر، وخاصة وأن عقد اللاعب الحالي سوف ينتهي مع نهاية الموسم الحالي مباشرة أي في في الميركاتو الصيفي القادم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن محمد يوسف إلى أن اللاعب مؤمن زكريا لم يوافق على عرض النادي الأهلي، بل طلب منحه مهلة من الوقت من أجل التفكير قبل اتخاذ قراره، مشدداً في الوقت ذاته على أن النادي ينتظر الرد النهائي من جانب اللاعب مؤمن زكريا في الأيام القليلة القادمة.

ويأتي عرض النادي الأهلي المقدم إلى اللاعب مؤمن زكريا من أجل تجديد عقده، بسبب العديد من الأنباء التي انتشرت في الآونة الأخيرة في مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية، وذلك حول رغبة نادي بيراميدز القوية في التعاقد مع اللاعب مؤمن زكريا في الصيف القادم أي عقب نهاية الموسم الحالي.

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