الأهلي يكشف السبب الرئيسي وراء استبعاد مؤمن زكريا من رحلة تونس

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كشف النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس 2018 عن الأسباب الرئيسية وراء استبعاد اللاعب مؤمن زكريا من قائمة المارد الأحمر، والتي سافرت في صباح اليوم إلى دولة تونس من أجل مواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء وتحديداً للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي أن السبب الرئيسي وراء استبعاد اللاعب مؤمن زكريا من قائمة فريق الأهلي قبل مواجهة فريق الترجي الرياضي، جاء بسبب وجهة نظر فنية من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن محمد يوسف على أن النادي الأهلي لم يقم بتوقيع أي عقوبات مالية أو إدارية على اللاعب مؤمن زكريا بسبب أزمة تجديد عقده مع النادي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللاعب مؤمن زكريا قد شارك في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي على مدار الأيام الماضية دون أي مشاكل على الإطلاق.

وفي سياق متصل كشف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الأربعاء عن موقف اللاعب عمرو السولية، وذلك بخصوص مدى جاهزيته من أجل المشاركة في المباراة القادمة أمام فريق الترجي الرياضي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأربعاء وتحديداً للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الدكتور خالد محمود أن متوسط الميدان عمرو السولية قد تعافى بشكل نهائي من الإصابة التي كان قد تعرض لها في المباراة الماضية أمام فريق المصري البورسعيدي، حيث كان اللاعب عمرو السولية قد تعرض إلى إصابة في هذه المباراة بشد في العضلة الخلفية.

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