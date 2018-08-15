موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة الخميس 16/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق مصر المقاصة في مساء يوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2018 على ملعب السويس الجديد في محافظة السويس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك ومصر المقاصة في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق مصر المقاصة في مساء يوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2018 على ملعب السويس الجديد في محافظة السويس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك ومصر المقاصة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، سوف تكون مباراة الزمالك ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك ومصر المقاصة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الزمالك ومصر المقاصة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته الثالثة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إثبات قدرته في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بشكل قوي للغاية.

ولا شك أن فوز فريق الزمالك في مباراته الثانية على حساب فريق الاتحاد السكندري بخماسية، قد أعطى دافعاً قوياً للغاية إلى كل عناصر فريق الزمالك وحتى جماهير القلعة البيضاء التي باتت تحلم بالعودة من جديد إلى منصات التتويج مع نهاية الموسم الحالي.

ولكن وفي الوقت ذاته جاء سقوط فريق الزمالك في فخ التعادل في مباراته الماضية أمام ضيفه فريق القادسية الكويتي في إطار مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، مما جعل الثقة تهتز من جديد في قدرة فريق الزمالك على المنافسة بقوة على الألقاب في الموسم الحالي.

وبكل تأكيد سوف تكون مهمة فريق الزمالك في غاية الصعوبة في مباراة الإياب على أرض دولة الكويت في شهر سبتمبر المقبل، علماً بأن فريق الزمالك يكفيه العودة من هناك بنتيجة التعادل الإيجابية مهما كان عدد الأهداف من أجل ضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال.

ومن المؤكد أن لقب كأس العرب للأندية الأبطال سوف يكون هدفاً رئيسياً بالنسبة إلى فريق الزمالك في الموسم الحالي، وخاصة وأن الفائز باللقب سوف يحصل على جائزة مالية خيالية للغاية بالنسبة لأي نادي عربي، حيث تصل قيمة الجائزة التي يحصل عليها البطل إلى مبلغ 6 مليون دولار، فيما يحصل وصيف المسابقة على مبلغ 2 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمد عنتر.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

أما على الجانب المقابل تبدو وضعية فريق مصر المقاصة أفضل نوعاً ما من منافسه في هذه المباراة فريق الزمالك، وخاصة وأن فريق المقاصة لا يُعاني من أي ضغوطات على الإطلاق مثلما هو الحال مع أبناء القلعة البيضاء.

ولن يكون فريق مصر المقاصة مطالباً بضرورة الفوز بأي لقب على الإطلاق في الموسم الحالي، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه لن يكون مطالباً أيضاً بضرورة إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في إحدى المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأفريقية في الموسم القادم.

وهو الأمر الذي سوف يُساعد الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة من أجل التحضير بشكل مثالي لمثل ذلك النوع من المباريات الكبيرة، علماً بأن فريق مصر المقاصة اعتاد في السنوات الماضية على أن يكون دائماً رقماً صعباً في مثل هذه المواجهات.

ولا شك أن فريق مصر المقاصة سوف يُعاني كثيراً في هذه المباراة من غياب مؤثر للغاية، وذلك بسبب غياب اللاعب إيريك تراوري بداعي الإيقاف، علماً بأن ذلك الإيقاف قد جاء بعدما تم طرد اللاعب في المباراة الماضية أمام فريق المقاولون العرب، مما جعل لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم تُقرر إيقافه لمدة ثلاث مباريات.

ومن جانبه كشف الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة عن قائمة فريقه الفيومي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث جاءت قائمة فريق مصر المقاصة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم / محمود حمدي / محمد كوكو.

خط الدفاع: أحمد عبد العزيز مودي / شريف حازم / هاني سعيد / أسامة جلال / محمود وحيد / أحمد محسن / عصام صبحي.

خط الوسط: نصر رمضان / صلاح ريكو / محمد توني / وليد عادل / باولين فوافى / رجب عمران / محمد رمضان / محمد دسوقي.

خط الهجوم: صلاح عاشور / عمر بسام / جون أنطوي.

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