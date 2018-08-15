تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم بالسوبر الأوروبي

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تشهد العاصمة الإستونية تالين في مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس 2018 مباراة كأس السوبر الأوروبي 2018 م، والتي سوف تجمع بين فريق ريال مدريد الإسباني وبين جاره العنيد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويخوض فريق ريال مدريد مباراة كأس السوبر الأوروبي نظراً لكونه حامل لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، فيما يخوض فريق أتلتيكو مدريد مباراة كأس السوبر الأوروبي نظراً لكونه حامل لقب مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

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وكان فريق ريال مدريد قد نجح في التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي في آخر عامين على التوالي، حيث جاء اللقب الأول في عام 2016 على حساب فريق إشبيلية الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما جاء اللقب الثاني في العام الماضي 2017 على حساب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في مباراة كأس السوبر الأوروبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في مباراة كأس السوبر الأوروبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / ماريا خيمينيز / دييجو جودين / فيليبي لويس.

خط الوسط: توماس بارتي / كوكي / توماس ليمار / ساؤول نيغويز.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / دييغو كوستا.

وسوف تكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة على القمر الصناعي نايل سات، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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