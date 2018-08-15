ملخص مباراة برشلونة وبوكا جونيورز الأربعاء 15/8/2018

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ملخص مباراة برشلونة وبوكا جونيورز، حقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً سهلاً للغاية على حساب ضيفه فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من البرازيلي مالكوم في الدقيقة التاسعة، إضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الثامنة والثلاثين، وأيضاً البرازيلي رافينيا ألكانتارا في الدقيقة السابعة والستين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباراة ودية تحضيراً من جانب فريق برشلونة استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الحالي 2018 / 2019 م.

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وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في هذه المباراة الودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / ميراندا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: مالكوم / منير الحدادي / ليونيل ميسي.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

ملخص مباراة برشلونة وبوكا جونيورز والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وبوكا جونيورز، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء فرض فريق برشلونة سيطرته الكاملة على مجريات اللعب في إطار سعيه لتسجيل الأهداف، وذلك على الرغم من كونها مجرد مباراة ودية فقط لا غير.

وفي الدقيقة السابعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق برشلونة في المباراة، وذلك حينما سدد النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ستيفان أبعدها إلى الخارج بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

ولكن إصرار فريق برشلونة على تسجيل الأهداف كان كبيراً للغاية، وبعدها بدقيقتين فقط لا غير نجح الفريق الكتالوني في تحقيق مبتغاه وذلك حينما سجل له اللاعب البرازيلي مالكوم الهدف الأول لمصلحة فريقه برشلونة وسط فرحة كبيرة من طرف الجماهير الكتالونية في مدرجات ملعب الكامب نو.

ومع مرور الدقائق واصل فريق برشلونة استحواذه بشكل كامل على الكرة في ظل بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره، وفي مقابل ذلك اكتفى فريق بوكا جونيورز بالتمركز في مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثامنة والثلاثين، نجح فريق برشلونة في ترجمة سيطرته على المباراة وذلك بعدما تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني لمصلحة فريقه إثر انفراده بحارس المرمى ستيفان.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر بحث فريق برشلونة عن تسجيل المزيد من الأهداف، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وحينها كاد فريق بوكا جونيورز ينجح في تعديل النتيجة حينما انفرد لاعبه فيلا بحارس المرمى تير شتيغن، إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى تير شتيجن تصدى للكرة وأبقى على نظافة شباك الفريق الكتالوني في الشوط الأول.

ملخص مباراة برشلونة وبوكا جونيورز والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وبوكا جونيورز، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة أن يقوم بإجراء العديد من التعديلات على تشكيلة فريقه، وذلك من أجل منح معظم العناصر الأساسية الراحة خوفاً من تعرض أي منهم للإصابة قبل أيام قليلة فقط من موعد انطلاقة مسابقة الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الوضعية لم تتغير كثيراً بالنسبة إلى فريق برشلونة، وفي الدقيقة السابعة والستين نجح فريق برشلونة في تسجيل هدفه الثالث في المباراة، وهذه المرة عبر البرازيلي البديل رافينيا ألكانتارا إثر انفراده بحارس مرمى فريق بوكا جونيورز.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه من الفريقين مع انخفاض واضح في إيقاع اللعب بسبب كثرة التغييرات، ليستمر السيناريو ذاته دون أي جديد على الإطلاق حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية السهولة لمصلحة فريق برشلونة قبل انطلاقته المرتقبة في مسابقة الدوري الإسباني.

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