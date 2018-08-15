ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الاربعاء 15/8/2018 في السوبر الأوروبي

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ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، نجح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي 2018 م عقب فوزه على حساب جاره فريق ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس 2018 على ملعب كوك أرينا في العاصمة الإستونية تالين.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أتلتيكو مدريد في المباراة كلاً من الإسباني دييغو كوستا في الدقيقة الأولى والدقيقة التاسعة والسبعين، إضافة إلى الإسباني ساؤول نيغويز في الدقيقة الثامنة والتسعين، وأيضاً الإسباني كوكي في الدقيقة الرابعة بعد المائة.

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أما أهداف فريق ريال مدريد في المباراة فقد سجلها كلاً من الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة السابعة والعشرين، إضافة إلى الإسباني سيرجيو راموس في الدقيقة الثالثة والستين من ركلة جزاء.

وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / إيسكو.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الإسباني جولين لوبيتيجي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / ستيفان سافيتش / دييجو جودين / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: رودريجو / ساؤول نيغويز / كوكي / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / دييغو كوستا.

المدير الفني: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء اشتعلت أجواء الديربي بشكل غير متوقع على الإطلاق، وذلك بعدما نجح المهاجم الإسباني دييغو كوستا في استغلال ثغرة في خط دفاع فريق ريال مدريد، ليتمكن على إثرها من تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريق الروخي بلانكوس في الدقيقة الأولى وسط فرحة عارمة من طرف جماهير الأتليتي في المدرجات.

ومن بعدها مباشرة ظهرت علامات التوتر بشكل واضح للغاية على لاعبي فريق ريال مدريد، وفي مقابل ذلك حاول فريق أتلتيكو مدريد أن يضغط بكل قوته على جاره بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي مبكراً.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ريال مدريد في المباراة، فقد جاء في الدقيقة السابعة عشر وذلك حينما سدد الإسباني ماركو أسينسيو كرة أرضية بالعقب بشكل رائع للغاية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك تألق بشكل ملفت وأبعد الكرة عن مرماه بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الخامسة والعشرين سنحت فرصة أخرى لمصلحة فريق ريال مدريد، وهذه المرة حينما سدد النجم البرازيلي مارسيلو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من التفكير العميق من طرف الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير أسفر ضغط الفريق الملكي الكبير عن الانفجار كما كان متوقعاً، وذلك حينما نجح النجم الفرنسي كريم بنزيمة في تسجيل هدف التعادل لمصلحة فريقه إثر استغلاله ثغرة هو الآخر في خط دفاع فريق أتلتيكو مدريد لتشتعل أجواء الديربي من جديد.

ولم يكتفِ فريق ريال مدريد بذلك وحسب بل بحث حتى عن قلب الطاولة على جاره، وفي الدقيقة التاسعة والعشرين كاد يتحقق له ما أراد وذلك حينما سدد النجم الإسباني ماركو أسينسيو كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى يان أوبلاك .

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على حاله من الطرفين دون أي جديد على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في شوط المباراة الثاني دخل كل فريق عازماً على تسجيل ثاني الأهداف في مرمى الطرف الآخر بأي وسيلة ممكنة، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في عدم خوض الأشواط الإضافية نظراً لكونها أول مباراة في الموسم، مما سوف يكون له تأثيراً سلبياً للغاية على الفريقين من الناحية البدنية.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين حاول الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي، وذلك من خلال إشراك النجم الكرواتي لوكا مودريتش بدلاً من النجم الإسباني ماركو أسينسيو.

وفي الدقيقة ذاتها حاول الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية هو الآخر، وذلك من خلال إشراك الأرجنتيني أنخيل كوريا بدلاً من النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الذي لم يكن جاهزاً على الإطلاق من الناحية البدنية من أجل خوض هذه المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والستين سنحت أمام فريق ريال مدريد فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك حينما احتسب له الحكم ركلة جزاء ليتولى تنفيذها القائد الإسباني سيرجيو راموس بنجاح محرزاً الهدف الثاني لمصلحة الفريق الملكي الذي نجح في قلب الطاولة على جاره كما أراد.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين حاول المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أن يقوم بزيادة الكثافة الهجومية لفريقه سعياً لتعديل النتيجة قبل فوات الأوان، وذلك من خلال إشراك الجناح الإسباني فيكتور فيتولو بدلاً من متوسط الميدان رودريجو.

وبعدها بخمسة دقائق فقط تلقى فريق ريال مدريد ضربة موجعة نوعاً ما، وذلك بعدما تعرض متوسط الميدان البرازيلي كارلوس كاسيميرو إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما دفع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك متوسط الميدان الإسباني داني سيبايوس بدلاً منه.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والسبعين، استغل فريق أتلتيكو مدريد ارتباكاً غير مبرراً على الإطلاق في خط دفاع فريق ريال مدريد، لينجح على إثره النجم الإسباني دييغو كوستا في تسجيل الهدف الثاني لمصلحة فريقه الروخي بلانكوس ليُعيد الديربي إلى نقطة البداية من جديد.

وفي الدقيقة الثالثة والثمانين حاول المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي على أمل أن يتمكن فريقه من تسجيل هدف الانتصار في نهاية المطاف، وذلك من خلال إشراك النجم الإسباني لوكاس فاسكيز بدلاً من النجم الإسباني إيسكو.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق، وبالتالي اضطر الفريقان إلى اللجوء إلى الأشواط الإضافية من أجل حسم الفائز باللقب.

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والاشواط الإضافية من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في الشوط الإضافي الأول ضغط فريق ريال مدريد بشكل قوي للغاية على جاره سعياً للتقدم في النتيجة، وفي مقابل ذلك تراجع فريق أتلتيكو مدريد بكامل عناصره إلى مناطقه الدفاعية مكتفياً فقط بالدفاع عن مرماه.

وفي الدقيقة الثامنة والتسعين استغل فريق أتلتيكو مدريد خطأ دفاعي فادح من جانب مدافعي فريق ريال مدريد، لينجح على إثره الإسباني ساؤول نيغويز في تسجيل الهدف الثالث لمصلحة فريق الروخي بلانكوس بطريقة أكثر من رائعة وسط حالة من الحسرة من طرف المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي.

ولم يكتفِ فريق أتلتيكو مدريد بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف، وفي الدقيقة الرابعة بعد المائة نجح فريق أتلتيكو مدريد في تحقيق مسعاه، وذلك بعدما سجل له الإسباني كوكي الهدف الرابع وسط حالة من الإنهيار من جانب خط دفاع فريق ريال مدريد.

وفي الشوط الإضافي الثاني استمر الوضع على حاله دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز مفاجئ لفريق أتلتيكو مدريد برباعية ليُتوج على إثره بلقب كأس السوبر الأوروبي.

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