موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة 17/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والترجي، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة الموافق 17 أغسطس 2018 على الملعب الأولمبي في مدينة رادس على أرض دولة تونس، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية وأيضاً العربية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والترجي الرياضي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي الرياضي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والترجي الرياضي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والترجي الرياضي في هذه المباراة الحاسمة بالنسبة إلى فريق الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والترجي الرياضي

موعد مباراة الأهلي والترجي الرياضي، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة الموافق 17 أغسطس 2018 على الملعب الأولمبي في مدينة رادس على أرض دولة تونس، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي والترجي الرياضي

موعد مباراة الأهلي والترجي الرياضي، سوف تكون مباراة الأهلي والترجي الرياضي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات الأهلي والترجي الرياضي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والترجي الرياضي، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة أمام فريق الترجي الرياضي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار فقط دون سواه أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل، وذلك من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق الأهلي يمر بوضعية طيبة للغاية في الآونة الأخيرة رفقة مديره الفني الجديد وهو الفرنسي باتريس كارتيرون، مما يجعل جماهير النادي الأهلي تبدأ في الحلم بالتتويج من جديد بلقب دوري أبطال أفريقيا، وخاصة وأن اللقب قد غاب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013 حينما فاز فريق الأهلي في المباراة النهائية على حساب نظيره فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وبكل تأكيد يُدرك فريق الأهلي جيداً أن حسم أمر تأهله إلى الدور ربع النهائي من هذه الجولة، سوف يُساعده كثيراً من أجل إراحة العديد من العناصر الأساسية في الجولة السادسة والأخيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ويُعاني فريق الأهلي منذ انطلاقة الموسم الحالي من ضغط المباريات بشكل غير طبيعي للغاية، وخاصة بسبب مشاركته أيضاً في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال مما زاد عدد المباريات بعكس المعدل الطبيعي، وهو الأمر الذي كان له تأثيراً سلبياً واضحاً على المارد الأحمر من خلال الإصابات التي يتعرض لها لاعبوه بشكل مستمر.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الأهلي هو أحد أكثر الأندية في العالم بأكمله الذي يتعرض كل لاعبيه إلى جميع أنواع الإصابات وخاصة الإصابات العضلية بسبب عامل الإرهاق، وهو الأمر الطبيعي أيضاً في ظل منافسة فريق الأهلي بكامل قوته على جميع الألقاب في كل موسم.

ومن جانبه كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المنتظرة أمام فريق الترجي الرياضي، حيث جاءت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد فتحي / سعد الدين سمير / محمد نجيب / أيمن أشرف / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / هشام محمد / أكرم توفيق / كريم نيدفيد / وليد سليمان / إسلام محارب / أحمد حمودي / ميدو جابر / ناصر ماهر / أحمد حمدى.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / إسلام محارب / وليد سليمان / ناصر ماهر / ميدو جابر.

خط الهجوم: وليد أزارو.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم التونسي خالد بن يحيى المدير الفني لفريق الترجي الرياضي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / شمس الدين الذوادي / خليل شمام / حسين الربيع.

خط الوسط: فرانك كوم / فوسيني كوليبالي / غيلان الشعلالي / يوسف البلايلي / أنيس البدري.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

ومن المؤكد أن فريق الترجي الرياضي سوف يخوض هذه المباراة دون أي ضغوطات على الإطلاق، وخاصة وأن فريق الدم والذهب سبق وأن ضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة منذ الجولة الماضية أي الجولة الرابعة تحديداً.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق الترجي الرياضي سوف يبحث عن تحقيق الانتصار دون سواه هو الآخر في هذه المباراة، وذلك من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة التي سوف تكون حاضرة في مدرجات ملعب رادس في المقام الأول، إضافة إلى إثبات قدرته على المنافسة بكل قوة على لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية.

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