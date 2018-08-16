تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام مصر المقاصة

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يشهد مساء اليوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2018 مباراة مرتقبة للغاية، وذلك حينما يحل فريق الزمالك ضيفاً على نظيره فريق مصر المقاصة على ملعب السويس الجديد في محافظة السويس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف مؤخراً عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، حيث جاءت قائمة فريق الزمالك في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: بهاء مجدي / أحمد أبو الفتوح / محمود علاء / محمود حمدي الونش / حازم إمام / كماتشو.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العاطي / محمد حسن / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد عنتر / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / محمود عبد المنعم كهربا / يوسف أوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد / كاسونجو كابونجو / حميد أحداد.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني السويسري كريستيان جروس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

وتنطلق مباراة الزمالك ومصر المقاصة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يتم نقل المباراة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، إضافة إلى قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

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