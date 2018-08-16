ملخص مباراة الزمالك ومصر المقاصة الخميس 16/8/2018 في الدوري المصري

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ملخص مباراة الزمالك ومصر المقاصة، حقق فريق الزمالك فوزاً صعباً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق مصر المقاصة بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2018 على ملعب السويس الجديد في محافظة السويس.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الزمالك في المباراة المهاجم الكونغولي كاسونجو كابونجو في الدقيقة السادسة، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلى 7 نقاط، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق مصر المقاصة عند 3 نقاط فقط لا غير.

وجاءت تشكيلة فريق الزمالك الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق مصر المقاصة الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: أحمد عبد العزيز مودي / شريف حازم / عصام صبحي / محمود وحيد.

خط الوسط: محمد توني / صلاح ريكو / وليد عادل.

خط الهجوم: محمد رمضان / باولين فوافى / جون أنطوي.

المدير الفني: المصري طلعت يوسف.

ملخص مباراة الزمالك ومصر المقاصة والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الزمالك ومصر المقاصة، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في تحقيق الانتصار دون سواه في هذه المباراة.

وفي الدقيقة السادسة نجح فريق الزمالك في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له المهاجم الكونغولي كاسونجو كابونجو أولى الأهداف عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع فريق مصر المقاصة وسط فرحة كبيرة من طرف لاعبي فريق الزمالك.

وعلى الرغم من تقدمه بشكل مبكر في النتيجة، إلا أن فريق الزمالك واصل عملية ضغطه على مضيفه سعياً لتسجيل المزيد من الأهداف من أجل حسم الأمور بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق مصر المقاصة أن يرد الفعل سريعاً قبل استقباله ثاني الأهداف الذي سوف يقضي على جميع أحلامه في هذه المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين جاء أول رد فعل حقيقي من جانب فريق مصر المقاصة في المباراة، وذلك حينما سدد المهاجم الغاني جون أنطوي كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن العارضة تصدت للكرة لتحرم الفريق الفيومي من تعديل النتيجة.

وبعدها مباشرة حاول الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة أن يقوم بإجراء بعض التعديلات على تشكيلة فريقه الفيومي من أجل تعديل النتيجة، وذلك من خلال إشراك اللاعب رجب عمران بدلاً من اللاعب وليد عادل.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وحينها انفرد اللاعب باولين فوافى بحارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت وتصدى للكرة بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق الزمالك بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة الزمالك ومصر المقاصة والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الزمالك ومصر المقاصة، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الزمالك عازماً على تسجيل هدفه الثاني في المباراة بأي وسيلة ممكنة من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق مصر المقاصة أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير في المقام الأول ومن ثم البحث عن إمكانية قلب الطاولة على منافسه.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين حاول السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي من أجل تحقيق مبتغاه، وذلك من خلال إشراك اللاعب محمد إبراهيم بدلاً من اللاعب محمود عبد المنعم كهربا.

وفي الدقيقة التاسعة والستين سنحت فرصة مثالية للغاية لصالح فريق الزمالك من أجل تسجيل الهدف الثاني، وذلك حينما انفرد المهاجم الكونغولي كاسونجو كابونجو بحارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم، إلا أن الأخير تألق وأبعد الكرة إلى الخارج بنجاح مبقياً على إثارة المباراة.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والسبعين واصل المدير الفني السويسري كريستيان جروس عملية تنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل الهدف الثاني، وذلك من خلال إشراك المهاجم المغربي حميد أحداد بدلاً من المهاجم الكونغولي كاسونجو كابونجو.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة حاول فريق مصر المقاصة أن يضغط بشكل قوي على منافسه سعياً لتعديل النتيجة على أقل تقدير، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة وحينها طرد الحكم المهاجم الغاني جون أنطوي من صفوف فريق مصر المقاصة، لتذهب المباراة بعدها بقليل إلى نهايتها على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق الزمالك.

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