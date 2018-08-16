رسمياً: مدرب بيراميدز يوجه صفعة قوية لمسؤولي النادي وتركي آل الشيخ

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شهد اليوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2018 قيام البرازيلي ألبرتو فالنتيم المدير الفني لفريق بيراميدز بتوجيه صفعة في غاية القوة إلى مجلس إدارة النادي وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ، وذلك على الرغم من قيادة فريق بيراميدز في أول ثلاث مباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

حيث قام المدير الفني البرازيلي ألبرتو بالاعتذار بشكل رسمي لمجلس إدارة نادي بيراميدز عن استكمال مهمته مع النادي، وذلك على الرغم من نجاحه نوعاً ما بعد أول 3 مباريات قاد فيها فريق بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

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وقد نجح المدير الفني البرازيلي ألبرتو في التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة نادي بيراميدز لكي يتم فسخ العقد بينهما بالتراضي دون دفع قيمة الشرط الجزائي، ليجد مجلس إدارة نادي بيراميدز نفسه في ورطة كبرى نظراً لضيق الوقت في الفترة الحالية من أجل البحث عن مدير فني جديد من أجل قيادة فريق بيراميدز في بقية الموسم الحالي.

وكان المدير الفني البرازيلي ألبرتو قد نجح في تحقيق الانتصار مع فريق بيراميدز في مباراتين، كما سقط في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غي، ولكن دون تقديم ذلك المستوى المنتظر من جانب لاعبي الفريق.

ومن المؤكد أن مجلس إدارة نادي بيراميدز بقيادة الكابتن حسام البدري، إضافة إلى الكابتن أحمد حسن المتحدث الرسمي بإسم النادي سوف يبدأون في عملية البحث بشكل سريع عن البديل الأنسب من أجل قيادة فريق بيراميدز في الفترة القادمة.

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