موعد مباراة أرسنال وتشيلسي بمشاركة “محمد النني” السبت 18/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، يستعد فريق أرسنال لملاقاة جاره اللندني ومضيفه فريق تشيلسي في مساء يوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق اللاعب المصري محمد النني يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتشيلسي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من أرسنال وتشيلسي في هذه المباراة الهامة التي تُعتبر أحد أعرق ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن وأيضاً كرة القدم الإنجليزية بشكل عام.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، يستعد فريق أرسنال لملاقاة جاره اللندني ومضيفه فريق تشيلسي في مساء يوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسنال وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة أرسنال وتشيلسي

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، سوف تكون مباراة أرسنال وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسنال وتشيلسي منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات أرسنال وتشيلسي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته الثانية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على مصالحة جماهيره من بوابة موقعة الديربي اللندني، وخاصة بعد التعثر في المباراة الأولى على أرضه ووسط جماهيره أمام حامل اللقب فريق مانشستر سيتي.

حيث تعرض فريق أرسنال إلى الخسارة على يد فريق مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، مما جعل جماهير نادي أرسنال تُدرك جيداً أن الموسم الحالي سوف يكون صعباً للغاية عكس توقعات الجميع، وذلك على الرغم من رحيل المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر عن صفوف النادي اللندني عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة.

ولكن وفي الوقت ذاته ظهرت في المباراة الأولى نوعاً ما طفرة هجومية لفريق أرسنال، إلا أن هذه الطفرة لم يتم ترجمتها إلى أهداف مثلها أراد الإسباني أوناي إيمري المدرب الجديد لفريق أرسنال، مما يؤكد بدوره على أن فريق أرسنال لا يزال يحتاج إلى المزيد من الوقت من أجل التجانس حتى يصل إلى المستوى العالي الذي تطمح إليه جماهير نادي أرسنال.

ولا شك أن خسارة فريق أرسنال في مباراة الديربي اللندني أمام جاره فريق تشيلسي في الأسبوع الثاني، سوف تُزيد من حجم الضغوطات بشكل لا مثيل له سواء على لاعبي فريق أرسنال أو بشكل خاص على المدرب الإسباني أوناي إيمري.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب الإسباني أوناي إيمري بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / أرون رامسي / مسعود أوزيل / هنريك ميختاريان / بيير إيميريك أوباميانغ.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق تشيلسي في وضعية جيدة للغاية رفقة مدربه الإيطالي الجديد ماوريزيو ساري، وخاصة بعدما نجح فريق البلوز في العودة بإنتصار هام للغاية من خارج أرضه في أول مباراة له في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك تحديداً على حساب مضيفه فريق هدرسفيلد تاون بثلاثية نظيفة.

وبكل تأكيد سوف يُمثل ذلك الفوز الأول دافعاً قوياً للغاية بالنسبة إلى فريق تشيلسي في مباراة الديربي اللندني أمام جاره فريق أرسنال، وخاصة وأن المباراة سوف تُقام على ملعب ستامفورد بريدج، مما يجعل فريق تشيلسي مرشحاً وبقوة من أجل حصد النقاط الثلاث في هذه المباراة.

ومن المؤكد أن الهدف الرئيسي لفريق تشيلسي في الموسم الحالي، هو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من قوة المنافسة بين كبار الأندية الإنجليزية على اللقب في الموسم الحالي، إلا أن فريق تشيلسي يمتلك في الوقت ذاته كافة الأسلحة الثقيلة القادرة على تحقيق مبتغاه في نهاية المطاف.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتي / سيسك فابريغاس.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / بيدرو رودريغيز.

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