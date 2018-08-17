موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا بمشاركة “كريستيانو رونالدو” السبت 18/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر سبعة مواسم لملاقاة مضيفه فريق كييفو فيرونا في مساء يوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018 على ملعب مارك أنتونيو في مدينة فيرونا على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وكييفو فيرونا في هذه المباراة الهامة.

موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا

موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر سبعة مواسم لملاقاة مضيفه فريق كييفو فيرونا في مساء يوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018 على ملعب مارك أنطونيو في مدينة فيرونا على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا

موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا، سوف تكون مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات يوفنتوس وكييفو فيرونا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته الأولى في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إثبات قدرته على الحفاظ لقبه بطلاً لمسابقة الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي.

ولا شك أن فريق يوفنتوس سوف يكون هو أقوى مرشح من أجل التتويج بلقب الدوري الإيطالي مرة أخرى في الموسم الحالي، ولكن وفي الوقت ذاته لن تكون المهمة سهلة على الإطلاق في ظل التدعيمات القوية للغاية التي قامت بها كبار أندية كرة القدم الإيطالية في الميركاتو الصيفي الحالي.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن كل كبار الأندية الإيطالية باتت ترغب بقوة في إزاحة فريق يوفنتوس عن عرش كرة القدم الإيطالية، مما يضع الكثير من الضغوطات على فريق يوفنتوس وعلى مدربه الإيطالي ماسيمليانو أليغري الذي أثبت في السنوات الماضية أحقيته بالتواجد في منصبه كمدرباً لفريق السيدة العجوز.

وبكل تأكيد سوف يكون فريق يوفنتوس متغير تماماً في الموسم الحالي عكس المواسم الماضية، وخاصة بعدما تعاقدات إدارة النادي الإيطالي برئاسة أندريا أنييلي مع الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو قادماً من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في صفقة القرن.

ومن المؤكد أن الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو سوف يُضيف الكثير إلى فريق يوفنتوس من الناحية الهجومية في الموسم الحالي، علماً بأن الهدف الرئيسي من التعاقد مع الدون كريستيانو رونالدو هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا فقط لا غير.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق يوفنتوس لم يفلح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 1996، وذلك حينما فاز باللقب حينها على حساب فريق أياكس أمستردام الهولندي بركلات الترجيح، ولعل ما زاد الأمور تعقيداً نوعاً ما على جماهير السيدة العجوز أن فريق يوفنتوس نجح في الوصول بعدها إلى المباراة النهائية في خمسة مناسبات أخرى ولكنه خسرها جميعاً في نهاية المطاف.

ومن جانبه كشف الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الأولى في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث جاءت قائمة فريق يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بنسوجليو.

خط الدفاع: جورجيو كيليني / مهدي بن عطية / أليكس ساندرو / أندريا بارزالي / ليوناردو بونوتشي / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / سامي خضيرة / بليز ماتويدي / إيمري تشان / رودريجو / دوغلاس كوستا / خوان كوادرادو / فيديريكو بيرنارديسكي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش / كريستيانو رونالدو.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: مهدي بن عطية / ليوناردو بونوتشي / جورجيو كيليني.

خط الوسط: جواو كانسيلو / سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / أليكس ساندرو.

خط الهجوم: دوغلاس كوستا / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو.

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