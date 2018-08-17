موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس السبت 18/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس في مساء يوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وديبورتيفو ألافيس في هذه المباراة الهامة.

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس في مساء يوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس تحديداً في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، سوف تكون مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات برشلونة وديبورتيفو ألافيس والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته الأولى في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه في إطار سعيه لإثبات أحقيته بشكل مبكر في الحفاظ على لقبه لمسابقة الدوري الإسباني.

ولا شك أن بداية الفريق الكتالوني الموسم الحالي تختلف كثيراً عما كان عليه الحال في الموسم الماضي، وخاصة بعدما نجح فريق برشلونة في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني عقب فوزه على حساب نظيره فريق إشبيلية بهدفين مقابل هدف واحد.

وهو اللقب الذي سوف يُعطي فريق برشلونة دافعاً قوياً للغاية من أجل الدخول في أجواء الموسم بشكل مثالي للغاية، وخاصة بعدما أعطى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعداً للجماهير الكتالونية بإعادة فريق برشلونة إلى منصة التتويج على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا.

حيث بات الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بمثابة العقدة بالنسبة إلى فريق برشلونة في آخر 3 سنوات بشكل خاص، حيث تم إقصاء فريق برشلونة في آخر 3 مواسم من الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي لم تعتاد عليه جماهير نادي برشلونة الذي سبق له وأن فاز باللقب الأعرق أوروبياً في خمس مناسبات سابقة على مر التاريخ.

وبكل تأكيد يُدرك فريق برشلونة جيداً أن بداية مشواره في الليغا الإسبانية تُعتبر في غاية الأهمية، وخاصة لأن منافسه في الأسبوع الأول وهو فريق ديبورتيفو ألافيس دائماً ما اعتاد على تعذيب لاعبي الفريق الكتالوني في كل زيارة لهم إلى ملعب الكامب نو.

ولن تكون مهمة فريق برشلونة سهلة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي مثلما كان الحال في الموسم الماضي، حيث زادت قوة فريق أتلتيكو مدريد بشكل ملفت للغاية في الميركاتو الصيفي الحالي، وإضافة إلى ذلك أيضاً من المنتظر أن يكون فريق ريال مدريد منافساً هو الآخر بكل قوة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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