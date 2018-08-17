ملخص مباراة الأهلي والترجي الرياضي الجمعة 17/8/2018 في دوري أبطال أفريقيا

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ملخص مباراة الأهلي والترجي الرياضي، حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الجمعة الموافق 17 أغسطس 2018 على الملعب الأولمبي في مدينة رادس على أرض دولة تونس.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الأهلي في المباراة المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة الحادية والثلاثين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار ضمن فريق الأهلي تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، وذلك بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط ارتقى بها إلى صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما استقر رصيد فريق الترجي الرياضي عند 10 نقاط أيضاً ولكن في المركز الثاني بحكم تفوق المارد الأحمر في المواجهات المباشرة.

وجاءت تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / ميدو جابر / وليد سليمان / ناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق الترجي الرياضي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / أيمن بن محمود / خليل شمام / حسين الربيع.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / بلال الماجري / محمد علي منصر / يوسف البلايلي.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

المدير الفني: التونسي خالد بن يحيى.

ملخص مباراة الأهلي والترجي الرياضي الشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الأهلي والترجي الرياضي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر المباراة ظهرت العزيمة بشكل واضح على كلاً من الفريقين من أجل تحقيق الانتصار، وخاصة من جانب فريق الترجي الرياضي المدعوم بجماهيره الغفيرة في مدرجات الملعب الأولمبي في مدينة رادس.

وفي الدقيقة الثامنة تلقى فريق الترجي الرياضي ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض لاعبه بلال الماجري إلى إصابة قوية نوعاً ما على مستوى الرأس، مما جعل المدير الفني التونسي خالد بن يحيى مضطراً إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب أنيس البدري بدلاً منه.

وفي الدقيقة الخامسة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق الترجي الرياضي في المباراة، وذلك حينما سدد المهاجم طه ياسين الخنيسي كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن المهاجم المغربي وليد أزارو نجح في إبعاد الكرة من على خط المرمى منقذاً مرمى فريقه من أولى الأهداف.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق الأهلي فجاء قوياً للغاية، وذلك تحديداً في الدقيقة الحادية والثلاثين حينما استغل المهاجم المغربي وليد أزارو خطأ فادح من خط دفاع فريق الترجي الرياضي، ليتمكن على إثره من تسجيل الهدف الأول لمصلحة المارد الأحمر وسط حالة من الصمت الرهيب في مدرجات ملعب رادس.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر بحث كلاً من الفريقين عن تسجيل الأهداف، سواء من جانب فريق الترجي الرياضي الذي أراد تعديل النتيجة أو حتى فريق الأهلي الذي أراد حسم الأمور نهائياً، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع تقدم فريق الأهلي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة الأهلي والترجي الرياضي الشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الأهلي والترجي الرياضي، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الأهلي عازماً على تسجيل هدفه الثاني من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق الترجي الرياضي أن يقوم بتعديل النتيجة في المقام الأول قبل بحثه عن قلب الطاولة على ضيفه.

ومع مرور الدقائق ظهر العجز الهجومي بشكل واضح للغاية على لاعبي فريق الترجي الرياضي، ولعل ما زاد الأمر تعقيداً هو تراجع فريق الأهلي إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والسبعين، حاول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي أن يقوم بتعزيز خطوطه الخلفية سعياً للحفاظ على تقدمه في النتيجة، وذلك من خلال إشراك المدافع أيمن أشرف بدلاً من اللاعب الشاب ناصر ماهر.

وفي الدقيقة الثالثة والثمانين كاد فريق الترجي الرياضي ينجح في تعديل النتيجة، وذلك حينما سدد اللاعب البديل أنيس البدري كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى محمد الشناوي وسط حالة كبيرة من الحسرة من طرف الجماهير التونسية في المدرجات.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على حاله دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع مثير للغاية لمصلحة فريق الأهلي مما جعله يضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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