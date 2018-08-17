موعد مباراة الهلال والاتحاد السبت 18/8/2018 في السوبر السعودي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الهلال والاتحاد، يستعد فريق الهلال لملاقاة غريمه التقليدي فريق الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية في مساء يوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018 على ملعب لوفتس رود في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مسابقة كأس السوبر السعودي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وأيضاً عشاق كرة القدم العربية بشكل عام يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والاتحاد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال والاتحاد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والاتحاد في هذه المباراة الهامة في بداية موسم كرة القدم السعودية.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

موعد مباراة الهلال والاتحاد، يستعد فريق الهلال لملاقاة غريمه التقليدي فريق الاتحاد في كلاسيكو كرة القدم السعودية في مساء يوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018 على ملعب لوفتس رود في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مسابقة كأس السوبر السعودي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والاتحاد تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة الهلال والاتحاد

موعد مباراة الهلال والاتحاد، سوف تكون مباراة الهلال والاتحاد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات الهلال والاتحاد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الهلال والاتحاد، يدخل فريق الهلال غمار مباراة كأس السوبر السعودي بطموحات كبيرة للغاية في بداية موسمه المحلي، وخاصة وأن فريق الهلال هو حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، مما يجعله يطمح إلى تحقيق أفضل بداية ممكنة له في الموسم الحالي.

ولا شك أن التغيير على المستوى الفني الذي حدث داخل فريق الهلال، سوف يُساهم بشكل كبير في تطور مستوى الزعيم المستوى الحالي، وخاصة وأن المدير الفني الجديد لفريق الهلال هو المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس.

وهو الأمر الذي يجعل فريق الهلال واحداً من أبرز المرشحين من أجل المنافسة بكل قوة على جميع الألقاب المحلية في الموسم الحالي، وخاصة في ظل التدعيمات التي قامت بها إدارة النادي في الميركاتو الصيفي الحالي، ويأتي في مقدمة هذه التدعيمات التعاقد مع النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن قادماً من صفوف نادي العين الإماراتي.

أما على الجانب المقابل يبدو أن فريق الاتحاد سوف يدخل غمار الموسم الحالي بشكل مختلف تماماً عما كان عليه الحال في المواسم الماضية، وخاصة بعد التغيير الفني أيضاً الذي طرأ على العميد عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة.

حيث اتجهت إدارة نادي الاتحاد إلى التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، وهو الذي قاد فريق الهلال في الموسم الماضي إلى الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين، مما سوف يجعل هذه المباراة خاصة للغاية بالنسبة له على المستوى الشخصي.

ويبقى الأمر المؤكد أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز قد نجح في كل مهامه مع فريقه السابق، باستثناء مهمة واحدة فقط لا غير وهي التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، مما جعل إدارة نادي الهلال تتخذ قراراً بإقالته بالرغم من وصوله مع فريق الهلال إلى المباراة النهائية من عمر المسابقة الآسيوية.

ولا شك أن الفائز بلقب كأس السوبر السعودي في مطلع الموسم الحالي، سوف يبدأ مشواره في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بشكل أفضل بكثير من الطرف الخاسر، علماً بأن كلاً من الغريمين يُنافسان أيضاً في الموسم الحالي على لقب كأس العرب للأندية الأبطال.

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