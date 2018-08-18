موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي الاحد 19/8/2018 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة جاره المدريدي فريق خيتافي في مساء يوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الملكي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وخيتافي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة جاره المدريدي فريق خيتافي في مساء يوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وخيتافي تحديداً في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي، سوف تكون مباراة ريال مدريد وخيتافي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وخيتافي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وخيتافي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وخيتافي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته الأولى في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حصد أول ثلاث نقاط له في إطار سعيه للمنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ولا شك أن معنويات الفريق الملكي لن تكون في حالة جيدة على الإطلاق، وخاصة بعدما خسر فريق ريال مدريد لقب كأس السوبر الأوروبي في مطلع الموسم الحالي وتحديداً منذ أيام قليلة فقط، وذلك عقب الخسارة على يد جاره فريق أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد للأوقات الإضافية.

وهو الأمر الذي كان له تأثيراً سلبياً للغاية وبشكل واضح على جميع لاعبي الفريق الملكي أثناء لحظات تتويج فريق الروخي بلانكوس بلقب كأس السوبر الأوروبي، مما يجعل فريق ريال مدريد مطالباً بضرورة رد الفعل بشكل قوي للغاية انطلاقاً من مباراته القادمة أمام فريق خيتافي.

وبكل تأكيد سوف تكون مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي بمثابة الهدف الرئيسي بالنسبة إلى فريق ريال مدريد، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يُحاول الفريق الملكي أن يُحافظ على لقبه كبطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الرابع على التوالي بالرغم من صعوبة ذلك الأمر كثيراً.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة مدريدية سوف تتألف في هذه المباراة أمام فريق خيتافي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / إيسكو / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

ومن المؤكد أنه في حالة سقوط فريق ريال مدريد من جديد سواء في فخ الخسارة أو حتى في فخ التعادل، سوف تزداد حجم الضغوطات كثيراً وبشكل لا مثيل له على لاعبي فريق ريال مدريد وخاصة على المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي.

وبدون أدنى شك ترك المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خلفه حملاً ثقيلاً للغاية سواء على المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي أو حتى على لاعبي الفريق الملكي، وذلك منذ رحيله عن صفوف النادي الملكي عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة.

ولعل ما زاد أيضاً من ثقل ذلك الحمل على المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي تحديداً، هو رحيل أيضاً الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو تجاه صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي، مما جعل الفريق الملكي يفتقد أفضل لاعب في صفوفه على مدار السنوات التسعة الماضية.

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