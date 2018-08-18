كارتيرون يكشف عن السر الذي ساعد الأهلي في الفوز على الترجي

Advertisements

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018 عن السر الذي ساعد فريقه، وذلك من أجل تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في إطار دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت وتحديداً للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أن السبب الرئيسي وراء نجاح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على حساب فريق الترجي الرياضي، وهو التنظيم الدفاعي المثالي الذي قدمه كل لاعبوا المارد الأحمر في هذه المباراة.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إلى أن فريقه قدم مباراة تكتيكية من الطراز الرفيع، مشدداً في الوقت ذاته على أن لاعبي فريق الأهلي قاموا بتنفيذ رؤيته الفنية طوال دقائق المباراة بالرغم من ضغط فريق الترجي الرياضي في بعض أوقات المباراة.

وفي ختام تصريحاته أكد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أن مستوى فريق الأهلي سوف يتحسن بشكل كبير مع مرور المباريات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن دور جماهير القلعة الحمراء سوف يكون كبيراً للغاية من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي.

وتأتي هذه التصريحات من جانب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عقب الفوز في مساء يوم أمس الجمعة على حساب فريق الترجي الرياضي بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما جعل فريق الأهلي يحتل صدارة المجموعة الأولى وأيضاً يضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ومن المقرر أن تصل بعثة فريق الأهلي إلى العاصمة المصرية القاهرة في عصر اليوم السبت، على أن يبدأ فريق الأهلي تحضيراته بشكل مباشر انطلاقاً من يوم غداً الأحد على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، وذلك استعداداً لمباراته القادمة أمام ضيفه فريق وادي دجلة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة الأهلي والترجي الجمعة 17/8/2018 في دوري أبطال أفريقيا