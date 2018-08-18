ملخص مباراة تشيلسي وأرسنال السبت 18/8/2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز

Advertisements

ملخص مباراة تشيلسي وأرسنال، حقق فريق تشيلسي فوزاً مثيراً للغاية على حساب ضيفه وجاره اللندني فريق أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق تشيلسي في المباراة كلاً من النجم الإسباني بيدرو رودريغيز في الدقيقة التاسعة، إضافة إلى الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة العشرين، وأيضاً الإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقة الحادية والثمانين.

Advertisements

أما أهداف فريق أرسنال في المباراة فقد سجلها كلاً من الأرميني هنريك مخيتاريان في الدقيقة السابعة والثلاثين، إضافة إلى النيجيري أليكس ايوبي في الدقيقة الحادية والأربعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 6 نقاط، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق أرسنال عند صفر من النقاط بعد مرور أول جولتين من عمر المسابقة.

وجاءت تشكيلة فريق تشيلسي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتي / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / بيدرو رودريغيز / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق أرسنال في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / سوكراتيس / شكودران موستافي / ناتشو مونريال.

خط الوسط: جويندوزي / تشاكا / مسعود أوزيل / هنريك مخيتاريان / ايوبي.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

ملخص مباراة تشيلسي وأرسنال والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة تشيلسي وأرسنال، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر الديربي اللندني حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق تشيلسي الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة مما يجعله مطالباً بتحقيق الفوز دون سواه في هذه المباراة.

وعلى الرغم من سيطرة فريق تشيلسي في البداية إلا أن أولى الفرص الحقيقية في المباراة جاءت لصالح فريق أرسنال، وذلك تحديداً في الدقيقة السابعة حينما سدد النجم الألماني مسعود أوزيل كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب المرمى بقليل وسط حالة من القلق نوعاً ما من جانب جماهير نادي تشيلسي.

أما أول رد فعل من جانب فريق تشيلسي فلم يتأخر على الإطلاق، وذلك تحديداً في الدقيقة التاسعة حينما استغل النجم الإسباني بيدرو رودريغيز هجمة مرتدة سريعة، لينجح على إثرها في تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريقه البلوز في المباراة وسط حالة من الصدمة من طرف جماهير نادي أرسنال.

وفي الدقيقة السابعة عشر كاد فريق أرسنال ينجح في تعديل النتيجة، وذلك حينما سدد النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الإسباني كيبا أمسك الكرة بثبات دون أي مشاكل على الإطلاق.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير سنحت أمام فريق أرسنال فرصة أخرى مثالية للغاية من أجل تعديل النتيجة، وهذه المرة حينما وجد الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ نفسه في وضعية شبه انفرادية مع مرمى فريق تشيلسي، إلا أنه سدد الكرة عالياً للغاية بشكل غريب وسط حالة من الحسرة من طرف المدرب الإسباني أوناي إيمري.

أما العقاب من جانب فريق تشيلسي فكان قاسياً للغاية، حيث نجح فريق تشيلسي في تسجيل ثاني أهدافه في المباراة بعدها بدقيقة واحدة فقط، وذلك عبر المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الذي تلاعب بالمدافع الألماني شكودران موستافي بشكل رائع للغاية ومن ثم وضع الكرة في شباك فريق أرسنال.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والثلاثين، تمكن فريق أرسنال من استغلال ثغرة في خط دفاع فريق تشيلسي، ليُسجل على إثرها أولى أهدافه في المباراة عبر الأرميني هنريك مخيتاريان الذي قلص الفارق وأشعل أجواء الديربي اللندني من جديد.

ولم يكتفِ فريق أرسنال بذلك وحسب بل بحث حتى عن تسجيل هدف التعادل، وفي الدقيقة الحادية والأربعين نجح فريق أرسنال في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له النيجيري أليكس ايوبي الهدف الثاني إثر استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق تشيلسي، ليعود الديربي اللندني إلى نقطة الإنطلاق من جديد.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من الشوط الأول استمر الوضع على حاله دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي المثير بهدفين لمثلهما لكل فريق.

ملخص مباراة تشيلسي وأرسنال والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة تشيلسي وأرسنال، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الدفاعي، وذلك من خلال إشراك اللاعب الأوروغوياني لوكاس بدلاً من اللاعب السويسري تشاكا.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين كاد فريق تشيلسي يعود من جديد لكي يتقدم في النتيجة، وذلك حينما سدد الإنجليزي روس باركلي كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى المخضرم بيتر تشيك أبعد الكرة بنجاح إلى الخارج مبقياً على نتيجة التعادل بين الجارين.

وفي الدقيقة الستين حاول الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية من أجل خطف الانتصار في نهاية المطاف، وذلك من خلال إشراك كلاً من النجم البلجيكي إيدين هازارد إضافة إلى الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بدلاً من الإنجليزي روس باركلي إضافة إلى البرازيلي ويليان.

وفي الدقيقة التاسعة والستين حاول المدرب الإسباني أوناي إيمري أن يقوم هو الآخر بتنشيط خطوطه الأمامية، وذلك من خلال إشراك اللاعب الويلزي أرون رامسي بدلاً من النجم الألماني مسعود أوزيل الذي كان خارج الخدمة تماماً طوال الدقائق التي شارك فيها في هذه المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والسبعين سنحت أمام فريق تشيلسي فرصة مثالية من أجل تحقيق مبتغاه، وذلك حينما نفذ المدافع البرازيلي ديفيد لويز ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء على طريقته المعتادة، ولكن حارس المرمى بيتر تشيك تصدى لها بنجاح وأنقذ مرمى فريقه من ثالث الأهداف.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والثمانين، أسفر ضغط فريق تشيلسي الكبير في شوط المباراة الثاني عن تسجيل الهدف الثالث، والذي جاء عبر الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع فريق أرسنال وسط فرحة لا مثيل لها من طرف المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على حاله دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز مثير للغاية لمصلحة فريق تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

إقرأ أيضاً: