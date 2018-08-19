ملخص مباراة برشلونة وديبوتيفو ألافيس السبت 18/8/2018 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، حقق فريق برشلونة فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء يوم أمس السبت الموافق 18 أغسطس 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الرابعة والستين والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، إضافة إلى النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة الثالثة والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك نجح فريق برشلونة في حصد أول 3 نقاط له في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك فشل فريق ديبورتيفو ألافيس في الحصول على أي نقطة على الإطلاق.

وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

ملخص مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً فرض فريق برشلونة استحواذه بشكل كامل على الكرة في إطار لتسجيل العديد من الأهداف في المباراة، وفي مقابل ذلك تراجع فريق ديبورتيفو ألافيس بكامل عناصره إلى مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع محاولة الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة الثالثة كاد فريق برشلونة ينجح في تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى باتشيكو.

ومع مرور الدقائق واصل فريق برشلونة عملية سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، ولكنه لم يتمكن في الوقت ذاته من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى فريق ديبورتيفو ألافيس، وذلك بسبب التنظيم الدفاعي المحكم الذي تميز به فريق ديبورتيفو ألافيس أمام نجوم الفريق الكتالوني.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثامنة والثلاثين، سنحت أمام فريق برشلونة فرصة مثالية للغاية من أجل افتتاح التسجيل، وذلك حينما نفذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة، إلا أن العارضة تصدت للكرة ورفضت تقدم الفريق الكتالوني في النتيجة.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط سنحت فرصة أخرى أمام فريق برشلونة، وهذه المرة حينما انفرد الفرنسي عثماني ديمبيلي بحارس المرمى باتشيكو، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على حاله دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية في ظل السيطرة الكاملة على مجريات اللعب، وذلك من خلال إشراك النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو بدلاً من الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين تواصل حضور الفرص السهلة لصالح فريق برشلونة، وهذه المرة حينما انفرد الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا بحارس المرمى باتشيكو، إلا أن الأخير واصل تألقه هو الآخر وتصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقيقة الرابعة والستين نجح فريق برشلونة أخيراً في ترجمة سيطرته الكاملة على المباراة، وذلك حينما سجل له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول من خلال ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء نفذها بطريقة خادعة أرضية، لتسكن شباك فريق ديبورتيفو ألافيس وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الكتالونية في مدرجات ملعب الكامب نو.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير كاد فريق برشلونة يحسم الأمور نهائياً، وذلك حينما سد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيمن لحارس المرمى باتشيكو تصدى للكرة وحرم فريق برشلونة من تسجيل هدفه الثاني في المباراة.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والسبعين، حاول المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي، وذلك من خلال إشراك اللاعب البرازيلي الشاب أرثور بدلاً من الفرنسي عثماني ديمبيلي.

وفي الدقيقة الثالثة والثمانين نجح فريق برشلونة في قتل المباراة بشكل نهائي، وذلك بعدما سجل له البرازيلي البديل فيليبي كوتينيو الهدف الثاني بطريقة رائعة، ليقضي بذلك على أي أمل متبقي لدى فريق ديبورتيفو ألافيس في المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على حاله دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وحينها اختتم فريق برشلونة أهدافه في المباراة من خلال تسجيل الهدف الثالث الذي جاء عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتنتهي بعدها مباشرة المباراة على وقع فوز صعب نسبياً لمصلحة الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة.

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