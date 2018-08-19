موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس بمشاركة “محمد صلاح” الاثنين 20/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق كريستال بالاس في مساء يوم الإثنين الموافق 20 أغسطس 2018 على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق اللاعب المصري محمد صلاح يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وكريستال بالاس في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق كريستال بالاس في مساء يوم الإثنين الموافق 20 أغسطس 2018 على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، سوف تكون مباراة ليفربول وكريستال بالاس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وكريستال بالاس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وكريستال بالاس والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته الثانية في الموسم الحالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مرة أخرى من أجل مواصلة تصدر جدول ترتيب البريمرليغ رفقة كبار كرة القدم الإنجليزية في موسم من المتوقع أن يكون في غاية الصعوبة على جميع الأندية.

ولا شك أن انتصار فريق ليفربول العريض في مباراته الماضية على حساب فريق وست هام يونايتد، سوف يُعطي فريق الريدز دافعاً قوياً للغاية من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات في الفترة القادمة، وذلك حتى يُثبت فريق ليفربول للعالم بأكمله أنه عاد من جديد لكي يكون ضمن أفضل الأندية على مستوى العالم بعد سنوات الفراغ التي مر بها في الآونة الأخيرة.

وبات فريق ليفربول يمتلك في الموسم الحالي تشكيلة مثالية للغاية على مستوى جميع الخطوط، وخاصة من الناحية الهجومية مما يجعل فريق ليفربول ليس مرشحاً فقط من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنما بات مرشحاً من أجل المنافسة بقوة على كافة الجبهات التي يُنافس عليها في الموسم الحالي.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول لا يزال يرغب في وضع فريقه في مكانة أقل خوفاً من كثرة الضغوطات على اللاعبين، مما قد يأتي بنتيجة عكسية على فريق ليفربول في الموسم الحالي بعكس ما يتوقعه الجميع.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن المدرب الألماني يورغن كلوب أكد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراته القادمة مع فريق كريستال بالاس، أن فريقه ليس هو أفضل فريق في العالم مثلما يتردد في مختلف وسائل الإعلام الإنجليزية، وذلك في محاولة منه لتخفيف حجم الضغوطات على فريق الريدز.

وبكل تأكيد سوف يُعاني فريق ليفربول من هذه الضغوطات على مدار الموسم بأكمله، وخاصة وأن فريق ليفربول لم يعرف طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1989 / 1990 م، مما يجعل هناك بمثابة حالة من الإشتياق بالنسبة إلى جماهير نادي ليفربول تجاه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب الألماني يورغن كلوب بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر / فابينيو / نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق كريستال بالاس في وضعية جيدة للغاية قبل خوضه هذه المباراة الصعبة أمام ضيفه فريق ليفربول، ولعل ما يُزيد الأمور تعقيداً على فريق الريدز أن فريق كريستال بالاس سوف يخوض المباراة على أرضه ووسط دعم كبير من جماهيره الغفيرة.

وبدون أدنى شك لم ينسى أنصار نادي كريستال بالاس سيناريو مباراة الموسم الماضي التي جمعت بين الفريقين على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية، وذلك حينما نجح فريق ليفربول في انتزاع الانتصار بشق الأنفس في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك تحديداً بأقدام المصري محمد صلاح الذي سيجد رقابة خاصة عليه في هذه المباراة.

إقرأ أيضاً: