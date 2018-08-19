قرار هام من كارتيرون قبل مواجهة الأهلي مع كمبالا بدوري أبطال أفريقيا

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اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2018 قراراً هاماً، وذلك قبل موعد المباراة الأخيرة للمارد الأحمر بدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي في نهاية شهر أغسطس الجاري.

حيث قرر المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أن تبقى بعثة فريق الأهلي في برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك عقب نهاية المباراة بعد القادمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق حرس الحدود في مساء يوم الجمعة القادم الموافق 24 أغسطس 2018.

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ويأتي ذلك القرار من طرف المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون خوفاً من تعرض لاعبي فريق الأهلي إلى الإرهاق أو الإصابات، علماً بأن فريق الأهلي سوف يخوض أولاً في مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 أغسطس 2018 مباراته الثالثة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك حينما يستقبل ضيفه فريق وادي دجلة على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي السياق ذاته أيضاً أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن اللاعب ناصر ماهر سوف يكون جاهزاً من أجل خوض المباراة القادمة أمام فريق وادي دجلة، وذلك على الرغم من تعرض اللاعب إلى كدمة في المباراة الماضية أمام فريق الترجي الرياضي التونسي.

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