ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون الاحد 19/8/2018 في الدوري الإنجليزي

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ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، تعرض فريق مانشستر يونايتد إلى خسارة مفاجئة خارج أرضه على يد مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2018.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برايتون أند هوف ألبيون في المباراة كلاً من جلين موراي في الدقيقة الخامسة والعشرين، إضافة إلى المدافع دافي في الدقيقة السابعة والعشرين، وأيضاً الألماني باسكال غروث في الدقيقة الرابعة والأربعين من ركلة جزاء.

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أما أهداف فريق مانشستر يونايتد في المباراة فقد سجلها كلاً من النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الرابعة والثلاثين، إضافة إلى النجم الفرنسي بول بوغبا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك استقر رصيد فريق مانشستر يونايتد عند 3 نقاط، فيما نجح فريق برايتون أند هوف ألبيون في حصد أول 3 نقاط له في الموسم الحالي.

وجاءت تشكيلة فريق مانشستر يونايتد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونغ / إيريك بايلي / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: فريد / أندرياس بيريرا / بول بوغبا / أنطوني مارسيال / خوان ماتا.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

المدير الفني: البرتغالي جوزيه مورينيو.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق برايتون أند هوف ألبيون أن يضغط بشكل قوي للغاية على ضيفه في ظل الدعم الجماهيري الكبير المقدم له في المدرجات، وفي مقابل ذلك حاول فريق مانشستر يونايتد أن يمتص هذه الحماسة الكبيرة لأصحاب الأرض من خلال تهدئة إيقاع اللعب.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق مانشستر يونايتد في المباراة، جاءت في الدقيقة العاشرة وذلك حينما سدد النجم البلجيكي روميلو لوكاكو كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى مات راين.

ومع مرور الدقائق تراجع مستوى فريق برايتون أند هوف ألبيون نوعاً ما من الناحية الهجومية، وهو الأمر الذي استغله فريق مانشستر يونايتد من خلال فرض استحواذه على الكرة بشكل كامل سعياً لتسجيل أولى أهدافه في المباراة.

وفي الوقت الذي كان فيه فريق مانشستر يونايتد يبحث عن افتتاح التسجيل، حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، وذلك بعدما نجح فريق برايتون أند هوف ألبيون في تسجيل هدفه الأول في المباراة في الدقيقة الخامسة والعشرين عبر المهاجم جلين موراي إثر استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق مانشستر يونايتد.

ولم يكتفِ فريق برايتون أند هوف ألبيون بذلك وحسب بل بحث عن مضاعفة تقدمه في النتيجة، وبعدها بدقيقتين فقط لا غير استغل فريق برايتون أند هوف ألبيون ارتباكاً غير مبرراً على الإطلاق في خط دفاع فريق مانشستر يونايتد، ليتمكن على إثره من تسجيل ثاني أهدافه في المباراة وهذه المرة عبر المدافع دافي وسط حالة من الغضب الشديد من جانب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد.

وعلى الرغم من هذه الصدمات المتتالية إلا أن شخصية فريق مانشستر يونايتد ظهرت في الوقت المناسب، وذلك تحديداً في الدقيقة الرابعة والثلاثين حينما استغل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو ثغرة في خط دفاع أصحاب الأرض، ليتمكن على إثره من تسجيل الهدف الأول لمصلحة الشياطين الحمر لتشتعل أجواء المباراة من جديد.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والأربعين، سنحت أمام فريق برايتون أند هوف ألبيون فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل ثالث أهدافه في المباراة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها اللاعب الألماني باسكال غروث بنجاح محرزاً الهدف الثالث لمصلحة فريقه وسط حالة من الحيرة من طرف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مفاجئ للغاية لمصلحة فريق برايتون أند هوف ألبيون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن يقوم بتعزيز خطوطه الأمامية بحثاً عن تعديل النتيجة على أقل تقدير، وذلك من خلال إشراك كلاً من الإنجليزي جيسي لينغارد إضافة إلى الإنجليزي ماركوس راشفورد بدلاً من الإسباني خوان ماتا إضافة إلى أندرياس بيريرا.

ومع مرور الدقائق استمر معاناة فريق مانشستر يونايتد في ظل العجز الهجومي الذي ظهر بشكل واضح على الفريق، مما دفع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى إشراك متوسط الميدان البلجيكي مروان فيلايني بدلاً من الفرنسي أنطوني مارسيال من أجل الاعتماد على الكرات الطويلة لإختراق خط دفاع أصحاب الأرض.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والسبعين كاد فريق مانشستر يونايتد ينجح في تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الفرنسي بول بوغبا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى مات راين أبعدها بنجاح إلى الخارج مبقياً على تقدم فريقه بفارق هدفين.

ولم تتغير النتيجة على الإطلاق بين الفريقين حتى جاءت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وحينها تحصل فريق مانشستر يونايتد على ركلة جزاء لينجح على إثرها في تسجيل هدفه الثاني في المباراة عبر النجم الفرنسي بول بوغبا، إلا أن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة إلى فريق مانشستر يونايتد الذي تعرض إلى خسارته الأولى في الموسم الحالي.

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