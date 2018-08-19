تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام خيتافي بالدوري الإسباني

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يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه وجاره المدريدي فريق خيتافي في مساء اليوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وخيتافي تحديداً في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

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وكان فريق ريال مدريد قد خسر لقب كأس السوبر الأوروبي في مطلع الموسم الحالي، وذلك عقب خسارته تحديداً في المباراة الماضية على يد جاره فريق أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد الأوقات الإضافية، وذلك في المباراة التي جمعت بين الجارين على ملعب كوك أرينا في العاصمة الإستونية تالين.

ومن جانبه كشف الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد اليوم الأحد عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام فريق خيتافي، حيث تكونت قائمة فريق ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / كيلور نافاس / كيكو كاسيا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / توني كروس / داني سيبايوس / إيسكو / ماركو أسينسيو / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / بورخا مايورال / فينيسيوس جونيور.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي بالاعتماد بنسبة مؤكدة على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام فريق خيتافي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / توني كروس / إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

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