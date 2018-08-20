صلاح يسعى لتحقيق رقم قياسي جديد اليوم

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صلاح يسعى إلى تحقيق رقم قياسي جديد اليوم في مباراة كريستال بالاس، حيث يسعى اللاعب لتحقيق رقم قياسي جديد مع نادي ليفربول الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم في “ملعب سيلهرست بارك”.

ويحل اليوم نادي ليفربول ضيفاً على نادي كريستال بالاس، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز الإنجليزي “البريميرليج”، ويسعى اللاعب محمد صلاح إلى تسجيل الهدف السادس والثلاثين في مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي.

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ليكون بذلك قد حطم اللاعب صلاح الرقم القياسي في الدوري الإيطالي، والذي سجل فيه خمسة وثلاثين هدفاً في واحد وثمانين مباراة قد خاضها مع نادي روما، ونادي فيورنتينا.

وفي حالة نجاح صلاح مساء اليوم في إحراز هدف في شباك نادي كريستال بالاس سوف يحقق رقم قياسي جديد في مشواره الاحترافي في الخارج.

ويدخل نادي ليفربول ونظيره نادي كريستال بالاس مباراة اليوم وسط روح معنوية مرتفعة، حيث حقق النادي الإنجليزي فوز كبير على نادي وست هام يونايتد برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريق في ملعب انفيلد، كما تغلب نادي كريستال بالاس خارج ملعبه على نادي فولهام بهدفين دون مقابل.

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