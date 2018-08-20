تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس

Advertisements

يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق كريستال بالاس في مساء اليوم الإثنين الموافق 20 أغسطس 2018 على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

Advertisements

ومن جانبه سوف يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / جويل ماتيب / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر / فابينيو / نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق كريستال بالاس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور أول جولة من عمر المسابقة:

المركز السابع: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الثامن: فريق كريستال بالاس، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع مباريات فريق ليفربول في شهر أغسطس الحالي إضافة إلى شهر سبتمبر المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

فريق ليفربول/ فريق برايتون أند هوف ألبيون، الجولة الثالثة، ملعب أنفيلد رود، السبت 25 أغسطس 2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليستر سيتي / فريق ليفربول، الجولة الرابعة، ملعب كينغ باور، السبت 1 سبتمبر 2018، الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق توتنهام هوتسبير / فريق ليفربول، الجولة الخامسة، ملعب ويمبلي، السبت 15 سبتمبر 2018، الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق ساوثهامبتون، الجولة السادسة، ملعب أنفيلد رود، السبت 22 سبتمبر 2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق تشيلسي / فريق ليفربول، الجولة السابعة، ملعب ستامفورد بريدج، السبت 29 سبتمبر 2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً: