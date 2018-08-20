جائزة رفيعة المستوى أوروبياً تقترب من خزائن “محمد صلاح”

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بات المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم على مشارف الفوز بجائزة فردية جديدة بعد أيام قليلة فقط من الآن، وذلك تحديداً في نهاية شهر أغسطس الحالي مع العلم بأنها سوف تكون أولى جوائز المصري محمد صلاح الفردية في الموسم الحالي 2018 / 2019 م.

ويأتي ذلك بعدما كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الاثنين الموافق 20 أغسطس 2018 عن القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا عن الموسم الماضي 2017 / 2018 م.

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وقد ضمت هذه القائمة كلاً من الثلاثي:

المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي.

الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني.

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالكشف عن الفائز بهذه الجائزة في نهاية شهر أغسطس الحالي وتحديداً في يوم 31 أغسطس، وذلك على هامش الحفل الذي سوف يُقيمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمناسبة قرعة دور المجموعات لكلاً من مسابقة دوري أبطال أوروبا إضافة إلى مسابقة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2018 / 2019 م.

وبكل تأكيد سوف يفوز المصري محمد صلاح بهذه الجائزة بنسبة شبه مؤكدة، وخاصة وأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يختار الفائز بناءً على تصويت جماهير كرة القدم حول العالم، وذلك من خلال الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وكان الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو قد نجح في الموسم الماضي في الفوز بكلاً من لقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى لقب كأس العالم للأندية وأيضاً لقب كأس السوبر الإسباني وأيضاً لقب كأس السوبر الأوروبي، وذلك رفقة فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.

أما النجم الكرواتي لوكا مودريتش فكان قد نجح في الفوز بكلاً من لقب دوري أبطال أوروبا إضافة إلى لقب كأس العالم للأندية، وأيضاً كلاً من لقب كأس السوبر الإسباني وأيضاً لقب كأس السوبر الأوروبي مع الفريق الملكي، كما ساهم أيضاً النجم الكرواتي لوكا مودريتش في إيصال منتخب بلاده كرواتيا لأول مرة في التاريخ إلى الدور النهائي من بطولة كأس العالم التي تم إقامتها في صيف العام الحالي 2018 على أرض دولة روسيا.

ومن جانبه فشل المصري محمد صلاح في الفوز بأي لقب على الإطلاق سواء رفقة فريقه ليفربول أو حتى رفقة المنتخب الوطني المصري في الموسم الماضي، وعلى الرغم من ذلك إلا أن فوزه بالجائزة سوف يكون مضموناً بفضل تصويت الجماهير المصرية التي دائماً تمنحه صوتها بدون أي تفكير في بقية المرشحين.

وكان موسم محمد صلاح الماضي عامراً بالأهداف إضافة إلى الجوائز الفردية فقط لا غير، علماً بأنه قد ساهم أيضاً في إيصال فريق ليفربول إلى الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل منذ عام 2007 تحديداً.

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