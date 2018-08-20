موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة الثلاثاء 21/8/2018 في الدوري المصري والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان وخاصة عشاق النادي الأهلي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي ووادي دجلة في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، سوف تكون مباراة الأهلي ووادي دجلة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD، كما ستكون مباراة الأهلي ووادي دجلة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، فيما سيكون المعلق المصري أشرف محمود هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي ووادي دجلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته الثالثة في مسابقة الدوري المصري الممتاز أمام منافسه فريق وادي دجلة، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة السير على نفس النهج العالي الذي سار عليه منذ انطلاقة الموسم الحالي.

حيث لم يعرف المارد الأحمر طعم الخسارة على الإطلاق منذ مطلع الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات، وذلك سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا وأيضاً في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره أن فريق الأهلي يمر بحالة مثالية للغاية رفقة مديره الفني الجديد وهو الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي تم تعيينه في ذلك المنصب قبل موعد انطلاقة الموسم بفترة قليلة، مما جعل الشكوك تحوم بقوة حول مدى قدرة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون على تحقيق النجاح رفقة المارد الأحمر في الموسم الحالي.

ولا شك أن ذلك الشك بات غير متواجد على الإطلاق من جانب جماهير القلعة الحمراء، وخاصة بعدما ضمن فريق الأهلي تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن فريق الأهلي كان على مشارف الإقصاء من المسابقة الأفريقية قبل مجئ المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

ولم يقتصر الأمر فقط على نجاح فريق الأهلي في ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بل إن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعاد المارد الأحمر أيضاً إلى صدارة ترتيب المجموعة الأولى متفوقاً على منافسه المباشر في المجموعة وهو فريق الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني الذي ضمن تأهله هو الآخر.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / وليد سليمان / ناصر ماهر / ميدو جابر.

خط الهجوم: وليد أزارو.

ومن المؤكد أن فريق الأهلي سوف يكون مطالباً بضرورة تحقيق الانتصار دون سواه في هذه المباراة أمام فريق وادي دجلة، وخاصة وأن الفوز سوف يجعله يرتقي إلى كوكبة صدارة الترتيب في ظل رغبة المارد الأحمر في الانفراد بشكل مبكر بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويُعاني فريق الأهلي من ضغط المباريات نوعاً ما منذ مطلع الموسم الحالي، وهو الأمر الذي سوف يستمر على مدار الموسم الحالي بأكمله في ظل منافسة فريق الأهلي على خمسة جبهات مختلفة، وهي ألقاب الدوري المصري الممتاز إضافة إلى دوري أبطال أفريقيا.

كما يُنافس فريق الأهلي أيضاً على ألقاب كأس السوبر المصري إضافة إلى كأس مصر وأيضاً كأس العرب للأندية الأبطال، وفي حالة نجاح المارد الأحمر في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، سوف يجد فريق الأهلي حينها نفسه مطالباً بضرورة المنافسة على لقبين إضافيين، وهما لقب كأس العالم للأندية إضافة إلى لقب كأس السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي في مباراته القادمة عقب مباراته مع ضيفه فريق وادي دجلة مضيفه فريق حرس الحدود على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، وبعد ذلك مباشرة سوف يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي على الملعب ذاته، وذلك في إطار دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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