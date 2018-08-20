ملخص مباراة ليفربول وكريستال بالاس بمشاركة “محمد صلاح” الإثنين 20/8/2018

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ملخص مباراة ليفربول وكريستال بالاس، حقق فريق ليفربول فوزاً صعباً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق 20 أغسطس 2018 على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من الإنجليزي جيمس ميلنر في الدقيقة الخامسة والأربعين من ركلة جزاء، إضافة إلى السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق ليفربول رصيده إلى 6 نقاط، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق كريستال بالاس عند 3 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق كريستال بالاس الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: واين هينيسي.

خط الدفاع: وان / تومكينس / مامادو ساخو / باتريك فان انهولت.

خط الوسط: لوكا / جيفري شلوب / ماك.

خط الهجوم: أندروس تاونسيند / ويلفريد زاها / كريستيان بينتيكي.

المدير الفني: الإنجليزي روي هودسون.

ملخص مباراة ليفربول وكريستال بالاس والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ليفربول وكريستال بالاس، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء وكما كان متوقعاً حاول فريق ليفربول أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وفي مقابل ذلك تراجع فريق كريستال بالاس بكامل عناصره إلى مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة الثالثة والعشرين سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق ليفربول في المباراة، وذلك حينما انفرد المصري محمد صلاح بحارس المرمى واين هينيسي، إلا أن محمد صلاح أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية بعدما سدد الكرة عالياً.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق كريستال بالاس في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الخامسة والعشرين حينما سدد الإنجليزي أندروس تاونسيند كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء، ولكن العارضة تصدت للكرة وسط حالة من الحسرة من طرف الجماهير اللندنية.

وبعدها بدقيقتين فقط هدد فريق ليفربول مرمى أصحاب الأرض مرة أخرى، وهذه المرة حينما سدد الغيني نابي كيتا كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى واين هينيسي أبعد الكرة بنجاح إلى الخارج محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

ومع مرور الدقائق استمر الوضع على ما هو عليه من الطرفين دون أي جديد على الإطلاق، حتى جاءت الدقيقة الخامسة والأربعين وحينها تحصل فريق ليفربول على ركلة جزاء مشكوك في صحتها، ليتولى تنفيذها القائد جيمس ميلنر بنجاح محرزاً الهدف الأول لمصلحة فريق الريدز، لينتهي بعدها مباشرة الشوط الأول على وقع تقدم فريق ليفربول بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ليفربول وكريستال بالاس والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ليفربول وكريستال بالاس، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ليفربول عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف بأي وسيلة ممكنة من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك بحث فريق كريستال بالاس عن تعديل النتيجة في المقام الأول قبل التفكير في قلب الطاولة على ضيفه.

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين كاد فريق كريستال بالاس ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما نفذ اللاعب الصربي لوكا ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة رائعة، ولكن حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر تصدى لها بنجاح مبقياً على تقدم فريقه في النتيجة.

وفي الدقيقة السابعة والستين حاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الدفاعي، وذلك من خلال إشراك الإنجليزي جوردان هندرسون بدلاً من الإنجليزي جيمس ميلنر.

ومع مرور الدقائق بدأ فريق كريستال بالاس يضغط بشكل قوي للغاية على ضيفه سعياً لتعديل النتيجة على أقل تقدير، وفي مقابل ذلك انخفض نسق أداء فريق ليفربول كثيراً من الناحية الهجومية.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعين تلقى فريق كريستال بالاس ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما طرد الحكم الظهير الأيمن ساكا إثر عرقلة المصري محمد صلاح قبل انفراده بحارس المرمى واين هينيسي، مما جعل فريق كريستال بالاس مضطراً إلى إكمال بقية دقائق المباراة بعشرة لاعبين فقط لا غير.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والثمانين، كاد فريق ليفربول يحسم الأمور نهائياً حينما سدد المصري محمد صلاح كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى واين هينيسي أبعدها بأطراف أصابعه إلى الخارج بنجاح مبقياً على إثارة المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على حاله دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وحينها نجح فريق ليفربول في تسجيل هدفه الثاني في المباراة من هجمة مرتدة سريعة أنهاها السنغالي ساديو ماني في شباك فريق كريستال بالاس، لتنتهي بعدها مباشرة المباراة على وقع فوز في غاية الصعوبة لمصلحة فريق ليفربول.

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