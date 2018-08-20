كارتيرون يستبعد 3 نجوم من قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة وادي دجلة

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء اليوم الإثنين الموافق 20 أغسطس 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق وادي دجلة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وقد استبعد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون العديد من الأسماء من قائمة المباراة القادمة أمام فريق وادي دجلة، علماً بأن أبرز هذه الأسماء المستبعدة تمثل في كلاً من اللاعب أحمد حمدى إضافة إلى المدافع سعد الدين سمير وأيضاً اللاعب مؤمن زكريا لأسباب فنية.

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كما شهدت قائمة فريق الأهلي أيضاً استبعاد كلاً من: علي لطفي / صبري رحيل / باسم علي / أحمد الشيخ / محمد شريف / باكا / كريم نيدفيد / أحمد ياسر ريان / أحمد علاء / محمود الجزار / عمار حمدي.

أما قائمة فريق الأهلي في مباراته القادمة أمام فريق وادي دجلة فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول / محمد نجيب / أحمد فتحي / ساليف كوليبالي / محمد هاني / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / أكرم توفيق / وليد سليمان / إسلام محارب / ناصر ماهر / ميدو جابر / أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

ومن المتوقع أن تتألف تشكيلة فريق الأهلي في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / ميدو جابر / وليد سليمان / ناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو.

وتنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في يوم غداً الثلاثاء الموافق 21 أغسطس 2018، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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