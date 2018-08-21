تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام وادي دجلة

Advertisements

يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق وادي دجلة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة تحديداً في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1 إضافة إلى قناة النيل للرياضة.

Advertisements

ومن جانبه كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف في يوم أمس الإثنين عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، حيث تكونت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / محمد نجيب / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / عمرو السولية / ميدو جابر / ناصر ماهر / وليد سليمان / أحمد حمودي / إسلام محارب / أكرم توفيق.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

ولا شك أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون سوف يعتمد في هذه المباراة أمام فريق وادي دجلة على تشكيلة سوف تتألف على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / ميدو جابر / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

وإليكم الآن جدول مباريات فريق الأهلي في شهر أغسطس الحالي وأيضاً في شهر سبتمبر القادم على مستوى جميع المسابقات:

فريق حرس الحدود / فريق الأهلي، الدوري المصري الممتاز، الجمعة 24 أغسطس 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / فريق كمبالا سيتي الأوغندي، دوري أبطال أفريقيا، الثلاثاء 28 أغسطس 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / الإنتاج الحربي، الدوري المصري الممتاز، الأحد 2 سبتمبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الداخلية / فريق الأهلي، الدوري المصري الممتاز، الثلاثاء 11 سبتمبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / فريق الجونة، الدوري المصري الممتاز، الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بيراميدز / فريق الأهلي، الدوري المصري الممتاز، الأحد 23 سبتمبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق النجمة اللبناني / فريق الأهلي، كأس العرب للأندية الأبطال، الخميس 27 سبتمبر 2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة الأهلي والترجي الرياضي الجمعة 17/8/2018 في دوري أبطال أفريقيا