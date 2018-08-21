أحمد الشيخ يُهاجم كارتيرون قبل مباراة وادي دجلة اليوم بالدوري المصري

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قام اللاعب أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق اليوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس 2018 على استبعاده من قائمة فريق الأهلي مرة أخرى، وذلك للمباراة الثالثة على التوالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أكد اللاعب أحمد الشيخ أنه يتعجب بشدة من قرار استبعاده من قائمة فريق الأهلي للمباراة الثالثة على التوالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار اللاعب أحمد الشيخ إلى أنه كان على مشارف الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الحالي نظراً لكثرة العروض التي وصلت له في الفترة الأخيرة، إلا أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون رفض فكرة رحيله تماماً.

كما شدد أيضاً اللاعب أحمد الشيخ في تصريحاته على أن وسائل الإعلام يجب أن تتوجه بالسؤال بخصوص استبعاده من المباريات إلى الجهاز الفني للفريق وليس له، وخاصة بعدما تم قيده في القائمة المحلية للمارد الأحمر في مطلع الموسم الحالي.

وتأتي هذه التصريحات من طرف اللاعب أحمد الشيخ بعدما تم استبعاده من جديد من قائمة فريق الأهلي، وذلك قبل مباراة مساء اليوم أمام فريق وادي دجلة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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