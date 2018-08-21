ملخص مباراة الأهلي ووادي دجلة الثلاثاء 21/8/2018 في الدوري المصري

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ملخص مباراة الأهلي ووادي دجلة، حقق فريق الأهلي فوزاً صعباً للغاية على حساب ضيفه فريق وادي دجلة بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الأهلي في المباراة اللاعب صلاح محسن في الدقيقة الثمانين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 م، وبذلك رفع فريق الأهلي رصيده إلى 7 نقاط، فيما استقر رصيد فريق وادي دجلة عند نقطة واحدة فقط لا غير.

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وجاءت تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / ميدو جابر / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق وادي دجلة في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف.

خط الدفاع: أسامة العزب / محمود مرعي / سالم صافي / وسيد سالم.

خط الوسط: بوراس / محمد محمود / محمود هلال.

خط الهجوم: كريم ممدوح / دودو الجباس / إبراهيما نداي.

المدير الفني: اليوناني تاكيس جونيس.

ملخص مباراة الأهلي ووادي دجلة الشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الأهلي ووادي دجلة، في شوط المباراة الأول وعكس ما كان متوقعاً حاول فريق وادي دجلة الضغط بشكل قوي على مضيفه فريق الأهلي، والذي حاول بدوره هو الآخر أن يفرض أسلوب لعبه من أجل حسم أمور المباراة بشكل مبكر سعياً لتأمين النقاط الثلاث في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الثانية عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق الأهلي في المباراة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء من على بعد 6 ياردات فقط لا غير من مرمى فريق وادي دجلة، إلا أن اللاعب وليد سليمان نفذ الركلة الحرة بشكل سيء للغاية وأضاع معها على فريقه فرصة التقدم في النتيجة مبكراً.

وبعدها بعشرة دقائق فقط لا غير سنحت أمام فريق الأهلي فرصة أخرى مثالية للغاية من أجل افتتاح التسجيل، وهذه المرة حينما انفرد اللاعب وليد سليمان بحارس المرمى محمد عبدالمنصف، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وأبعدها للخارج بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

ومع مرور الدقائق زادت الصعوبات على أبناء القلعة الحمراء في المباراة، وذلك في ظل الإندفاع الهجومي الأكثر من رائع الذي اتسم به فريق وادي دجلة منذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء، مما جعل فريق الأهلي مهدداً بتلقي الأهداف.

وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين جاء أول رد فعل حقيقي من جانب فريق وادي دجلة في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب محمد محمود كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى محمد الشناوي أبعد الكرة إلى الخارج بأطراف أصابعه ببراعة كبيرة للغاية.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استحوذ فريق وادي دجلة بشكل كامل على مجريات اللعب وسط حالة من الدهشة من الحاضرين في مدرجات ملعب السلام، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة الأهلي ووادي دجلة الشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الأهلي ووادي دجلة، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي أن يقوم بإحكام السيطرة على خط وسط ميدانه، وذلك من خلال إشراك اللاعب عمرو السولية بدلاً من اللاعب هشام محمد.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين كاد فريق الأهلي ينجح في تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك حينما انفرد اللاعب ناصر ماهر بحارس المرمى محمد عبدالمنصف، ولكن الأخير واصل تألقه بشكل ملفت وأبعد الكرة بنجاح إلى الخارج وسط حالة من الحسرة من طرف لاعبي المارد الأحمر.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط حاول المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل هدف الانتصار بأي وسيلة ممكنة، وذلك من خلال إشراك اللاعب صلاح محسن بدلاً من اللاعب ناصر ماهر.

وفي الدقيقة السادسة والستين كاد فريق الأهلي يترجم سيطرته المطلقة على الشوط الثاني، وذلك حينما سدد اللاعب صلاح محسن كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى محمد عبدالمنصف استمر في التألق بشكل غير طبيعي تماماً وتصدى للكرة أيضاً بنجاح.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعين دفع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بآخر أوراقه في المباراة، وذلك من خلال إشراك اللاعب إسلام محارب بدلاً من اللاعب ميدو جابر على أمل أن يتمكن فريقه من خطف هدف الانتصار قبل فوات الأوان.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثمانين نجح فريق الأهلي أخيراً في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له البديل صلاح محسن الهدف الأول عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق وادي دجلة وسط فرحة عارمة من الجهاز الفني للمارد الأحمر.

ولم يكتفِ فريق الأهلي بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة الرابعة والثمانين كاد يتحقق له ما أراد حينما انفرد المهاجم المغربي وليد أزارو بحارس المرمى محمد عبدالمنصف، إلا أن الأخير تألق من جديد وتصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على حاله دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الصعوبة لمصلحة فريق الأهلي بهدف نظيف ارتقى به إلى مقدمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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