مؤمن زكريا يصدم جماهير الأهلي بخصوص مستقبله مع المارد الأحمر

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قام مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتوجيه رسالة صادمة نوعاً ما إلى جماهير القلعة الحمراء في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 22 أغسطس 2018، وذلك على هامش الأزمة المشتعلة في الآونة الأخيرة بينه وبين الجهار الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

حيث قام اللاعب مؤمن زكريا بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وفي إطار هذه الصورة كان مكتوب التالي: “أصعب قرار ممكن تقف قدامه هو أمشي ولا أحاول كمان مرة، للأسف مبقاش فيها محاولة”.

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كما أضاف أيضاً اللاعب مؤمن زكريا أسفل الصورة التالي: “المشكلة الناس مش عارفة الحقيقة فين للأسف، المشكلة مش فنية خالص”، علماً بأن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها اللاعب مؤمن زكريا بشكل صريح عن أزمته في الآونة الأخيرة داخل النادي الأهلي.

وتأتي هذه الرسالة من طرف اللاعب مؤمن زكريا بعدما تم استبعاده من كافة مباريات المارد الأحمر الماضية، وذلك سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الأفريقي وأيضاً الصعيد العربي، مما جعل اللاعب يخرج عن صمته نوعاً ما في ظل عدم الحديث من طرف الجهاز الفني لفريق الأهلي عن أسباب هذه الأزمة.

ولا شك أن أيام اللاعب مؤمن زكريا داخل جدران النادي الأهلي باتت معدودة، علماً بأن اللاعب مؤمن زكريا كان معاراً طوال فترة الدور الثاني من عمر الموسم الماضي إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي.

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