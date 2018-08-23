موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود الجمعة 24/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق حرس الحدود في مساء يوم الجمعة الموافق 24 أغسطس 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وحرس الحدود في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق حرس الحدود في مساء يوم الجمعة الموافق 24 أغسطس 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وحرس الحدود تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، سوف تكون مباراة الأهلي وحرس الحدود منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي وحرس الحدود منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الأهلي وحرس الحدود والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته الرابعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مرة أخرى من أجل مواصلة التواجد في مقدمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق الأهلي لا يزال في حاجة إلى المزيد من الوقت من أجل الانسجام بشكل كامل مع أفكار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، وخاصة بعدما نجح المارد الأحمر في تحقيق الانتصارات بصعوبة نوعاً ما في مبارياته الماضية منذ مطلع الموسم الحالي.

وبكل تأكيد سوف تكون مهمة فريق الأهلي سهلة بنسبة كبيرة للغاية في مباراته القادمة أمام فريق حرس الحدود، وخاصة وأن الفريق السكندري قد صعد حديثاً مع نهاية الموسم الماضي من دوري الدرجة الثانية المصري، مما يجعل الفريق السكندري يفتقد للخبرات المطلوبة من أجل خوض مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق حرس الحدود يُعتبر من الأندية العنيدة للغاية في جميع المواجهات التي كانت تجمع بينه وبين نظيره فريق الأهلي، ولكن ذلك كان قبل هبوطه من الدوري المصري الممتاز قبل أعوام قليلة من الآن.

ويُعاني المارد الأحمر بدوره إلى ضغط المباريات بشكل ملحوظ للغاية منذ بداية الموسم الحالي، علماً بأن ذلك الضغط سوف يستمر على مدار الموسم الحالي بأكمله في ظل منافسة فريق الأهلي على كافة الألقاب بكل قوة، علماً بأن مشاركة فريق الأهلي في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال قد زاد من تعقيد الأمور كثيراً على المارد الأحمر.

ومن جانبه كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، علماً بأن قائمة المارد الأحمر قد شهدت غياب كلاً من: أحمد علاء / أحمد الشيخ / باسم علي / صبري رحيل / عمار حمدي / كريم نيدفيد / محمود الجزار / أحمد حمدى / باكا.

ولا يقتصر الأمر على هذه الأسماء فقط بل تم أيضاً استبعاد أربعة عناصر أساسية بداعي الإصابة، حيث تم استبعاد كلاً من أحمد فتحي إضافة إلى ميدو جابر وأيضاً ميدو جابر وأخيراً اللاعب مؤمن زكريا.

أما قائمة فريق الأهلي الحاضرة في المباراة القادمة أمام فريق حرس الحدود فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد نجيب / أيمن أشرف / علي معلول / ساليف كوليبالي / محمد هاني / سعد الدين سمير.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / إسلام محارب / أكرم توفيق / ناصر ماهر / أحمد حمودي / وليد سليمان / هشام محمد.

خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو / صلاح محسن / أحمد ياسر ريان.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام فريق حرس الحدود على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / أحمد حمودي / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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