غيابات مؤثرة في قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة حرس الحدود !

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق حرس الحدود في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد شهدت قائمة المارد الأحمر غياب العديد من العناصر الأساسية سواء بداعي الإصابة أو لأسباب فنية، حيث غاب عن قائمة فريق الأهلي كلاً من: أحمد فتحي / محمد الشناوي / مؤمن زكريا / ميدو جابر / أحمد الشيخ / أحمد حمدى / كريم نيدفيد / عمار حمدي / أحمد علاء / محمود الجزار / باكا / باسم علي / صبري رحيل.

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أما قائمة فريق الأهلي فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / علي معلول / محمد نجيب / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / إسلام محارب / أكرم توفيق / وليد سليمان / ناصر ماهر / أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن / أحمد ياسر ريان.

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