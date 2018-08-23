موعد مباراة أرسنال ووست هام بمشاركة “محمد النني” السبت 25/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال ووست هام يونايتد، يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه فريق وست هام يونايتد في يوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان وخاصة عشاق اللاعب المصري محمد النني يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أرسنال ووست هام يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ووست هام يونايتد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسنال ووست هام يونايتد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من أرسنال ووست هام يونايتد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ووست هام يونايتد

موعد مباراة أرسنال ووست هام يونايتد، يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه فريق وست هام يونايتد في يوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسنال ووست هام يونايتد تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أرسنال ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة لمباراة أرسنال

موعد مباراة أرسنال ووست هام يونايتد، سوف تكون مباراة أرسنال ووست هام يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة باللغة العربية، كما ستكون مباراة أرسنال ووست هام يونايتد منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات أرسنال ووست هام يونايتد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة أرسنال ووست هام يونايتد، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته الثالثة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره اللندنية الغاضبة بشدة.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق أرسنال لم يعرف سوى طعم الخسارة بعد أول جولتين خاضهُما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، حيث جاءت الخسارة الأولى على يد فريق مانشستر سيتي ومن ثم جاءت الخسارة الثانية على يد فريق تشيلسي.

ولا شك أن فوز فريق أرسنال في هذه المباراة أمام فريق وست هام يونايتد، سوف يُساهم كثيراً في رفع معنويات جماهير نادي أرسنال وخاصة لأن المباراة أمام فريق وست هام يونايتد تُعتبر واحدة من مباريات ديربي العاصمة الإنجليزية لندن.

وعلى الرغم من تعرض فريق أرسنال إلى الخسارة في أول مباراتين له في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، إلا أن فريق أرسنال قدم أدائاً مميزاً للغاية وخاصة في المباراة الثانية أمام فريق تشيلسي.

وهو الأمر الذي يُعطي بعض الأمل بالنسبة إلى جماهير نادي أرسنال بخصوص مستقبل الفريق اللندني في الموسم الحالي، علماً بأن أقصى طموح لفريق أرسنال في الموسم الحالي سوف يقتصر فقط على إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المراكز الأربعة الأولى، وذلك حتى يضمن الفريق اللندني مشاركته في الموسم القادم في مسابقة دوري أبطال أوروبا من جديد بعد غيابه عن المسابقة لموسمين على التوالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / أرون رامسي / مسعود أوزيل / هنريك مخيتاريان / بيير إيميريك أوباميانغ.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق وست هام يونايتد في وضعية كارثية للغاية مع بداية الموسم الحالي، وذلك على الرغم من التدعيمات القوية للغاية التي قامت بها إدارة النادي اللندني خلال فترة الإنتقالات الصيفية قبل مطلع الموسم الحالي.

ولم تقتصر تدعيمات إدارة نادي وست هام يونايتد فقط على التعاقد مع لاعبين مميزين، بل وصل الأمر حتى إلى تعاقد إدارة نادي وست هام يونايتد مع المدرب التشيلي مانويل بيلجريني لكي يكون قائداً لدفة الفريق اللندني في السنوات القادمة على أمل أن يتمكن من إعادة الفريق إلى المسار الصحيح من جديد.

ولكن النتائج مع بداية الموسم الحالي كانت كارثية للغاية بعكس ما توقعته جماهير نادي وست هام يونايتد، حيث تعرض فريق وست هام يونايتد إلى الخسارة هو الآخر في أول مباراتين له في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مثله مثل فريق أرسنال تماماً.

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