موعد مباراة ليفربول وبرايتون بمشاركة “محمد صلاح” السبت 25/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وبرايتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون في مساء يوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق اللاعب المصري محمد صلاح يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وبرايتون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وبرايتون، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وبرايتون في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

موعد مباراة ليفربول وبرايتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون في مساء يوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبرايتون تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول

موعد مباراة ليفربول وبرايتون، سوف تكون مباراة ليفربول وبرايتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وبرايتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وبرايتون والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وبرايتون، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته الثالثة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً مرة أخرى على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الصراع بكل قوة على لقب البريمرليغ في الموسم الحالي رفقة حامل اللقب فريق مانشستر سيتي.

ولا شك أن فوز فريق ليفربول في أول مباراتين له في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، سوف يُعطيه دافعاً قوياً للغاية من أجل السير على نفس الطريق في الأسابيع القادمة من أجل حصد المزيد من النقاط، وذلك على الرغم من أداء فريق الريدز كان ضعيفاً نوعاً ما خلال مباراته الماضية التي جمعت بينه وبين نظيره فريق كريستال بالاس.

ومن المؤكد أن أنصار نادي ليفربول لا يضعون أمامهم في الموسم الحالي سوف هدف واحد فقط لا غير، وهو إما التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أما الأمر المؤكد فهو أن الأنصار لن ترضي أبداً بخروج فريق الريدز خالي الوفاض دون أن يتمكن من تحقيق أي لقب على الإطلاق مثلما كان الحال طوال السنوات الطويلة الماضية.

ولم يعرف فريق ليفربول طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1989 / 1990 م، مما يجعل الموسم الحالي منتظراً للغاية بالنسبة إلى جماهير نادي ليفربول، وخاصة بعد التدعيمات القوية للغاية التي قامت بها إدارة نادي ليفربول خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية قبل مطلع الموسم الحالي.

ولكن وفي الوقت ذاته لا تزال هناك مشكلة رئيسية أمام فريق ليفربول وتحديداً أمام مدربه الألماني يورغن كلوب، وهي المشكلة من الناحية الدفاعية بالرغم من التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في الميركاتو الشتوي الماضي، إضافة إلى التعاقد مع حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبكل تأكيد سوف تكون جميع آمال جماهير نادي ليفربول مسلطة بشكل رئيسي على خط هجوم فريق الريدز الذي أصبح قادراً على تحطيم أي خط دفاعي مهما كانت قوته، وخاصة بعدما استعاد نادي ليفربول خدمات المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج إضافة إلى التعاقد مع الجناح السويسري شيردان شاكيري.

أما كل العيون سوف تكون نحو الثلاثي الأخطر في العالم في الوقت الحالي، وهم المصري محمد صلاح إضافة إلى السنغالي ساديو ماني وأيضاً البرازيلي روبيرتو فيرمينو، علماً بأن كلاً من الثلاثي قد بدأوا الموسم الحالي أيضاً بقوة مثلما كان الحال في الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر / فابينيو / نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق برايتون أند هوف ألبيون في وضعية جيدة للغاية قبل هذه المواجهة المرتقبة أمام نظيره فريق ليفربول، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق برايتون أند هوف ألبيون قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب نظيره فريق مانشستر يونايتد.

وهي النتيجة التي سوف تُعطي فريق برايتون أند هوف ألبيون دافعاً كبيراً للغاية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، علماً بأن فريق برايتون أند هوف ألبيون سوف يكون راضياً في حالة خروجه على الأقل بنتيجة التعادل.

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