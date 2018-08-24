موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو بمشاركة “كريستيانو رونالدو” السبت 25/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر سبعة مواسم لملاقاة ضيفه فريق لاتسيو في مساء يوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس ولاتسيو في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر سبعة مواسم لملاقاة ضيفه فريق لاتسيو في مساء يوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو، سوف تكون مباراة يوفنتوس ولاتسيو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس ولاتسيو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات يوفنتوس ولاتسيو التشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته الثانية في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في بداية مشواره المحلي، وذلك في إطار سعي فريق السيدة العجوز للحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة للموسم الثامن على التوالي في إنجاز تاريخي لم يسبق له الحدوث على مستوى كافة الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ولا شك أن فريق يوفنتوس بات مرشحاً مع مطلع الموسم الحالي للتتويج بكل الألقاب التي يُنافس عليها، وذلك سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد القاري وتحديداً لقب دوري أبطال أوروبا الذي لم يدخل إلى خزائن نادي يوفنتوس منذ عام 1996.

وعلى الرغم من أن فريق يوفنتوس قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية أمام فريق كييفو فيرونا بصعوبة بالغة، إلا أن شخصية فريق يوفنتوس التي جعلته يتمكن من قلب الطاولة على مضيفه، تؤكد بدورها أن فريق السيدة العجوز سوف يكون واحداً من أقوى الأندية الأوروبية في الموسم الحالي.

وبكل تأكيد سوف تُساهم الصفقات التي قامت إدارة نادي يوفنتوس برئاسة الإيطالي أندريا أنيلي بالتعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية في تحقيق كل هذه الأهداف، علماً بأن الهدف الرئيسي يبقى هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ومن جانبه سوف يكون الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أبرز لاعب في صفوف فريق السيدة العجوز في السنوات الأربعة القادمة، وخاصة وأنه يُعتبر أفضل لاعب في العالم بجانب البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي في آخر 10 سنوات.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / خوان كوادرادو / دوغلاس كوستا.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو.

أما على الجانب المقابل لا يبدو فريق لاتسيو في وضعية جيدة نوعاً ما قبل خوضه هذه المباراة الصعبة أمام فريق يوفنتوس، وخاصة بعدما تعرض فريق النسور إلى الخسارة في أول مباراة له في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، والتي جاءت على يد ضيفه فريق نابولي على ملعب الأولمبيكو.

وهو الأمر الذي يجعل حجم الضغوطات كبيراً نوعاً ما على لاعبي فريق لاتسيو، وخاصة على الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب فريق لاتسيو، وذلك نظراً لأن الهدف الرئيسي لفريق لاتسيو في الموسم الحالي هو إما إنهاء مسابقة الدوري الإيطالي ضمن المراكز الأربعة الأولى، أو على الأقل الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وذلك حتى يضمن فريق النسور مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

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