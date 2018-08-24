موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني السبت 25/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق بلد الوليد في مساء يوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب خوسيه، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وبلد الوليد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق بلد الوليد في مساء يوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب خوسيه، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وبلد الوليد تحديداً في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد، سوف تكون مباراة برشلونة وبلد الوليد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وبلد الوليد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وبلد الوليد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وبلد الوليد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته الثانية في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مرة أخرى من أجل مواصلة تصدر جدول ترتيب المسابقة رفقة الغريم التقليدي فريق ريال مدريد.

ولا شك أن فريق برشلونة يرغب في الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي، علماً بأن ذلك اللقب في الموسم الحالي سوف يكون هو اللقب رقم 26 في تاريخ النادي الكتالوني، مما سوف يضمن له الاقتراب بشكل كبير من حامل الرقم القياسي وهو فريق ريال مدريد الذي سبق له وأن فاز بلقب الليغا الإسبانية في 33 مرة سابقة على مر التاريخ.

وبكل تأكيد سوف يسعى فريق برشلونة إلى تحسين أدائه نوعاً ما في هذه المباراة الثانية أمام فريق بلد الوليد، وعلى الرغم من أن فريق برشلونة نجح في الانتصار في مباراته الأولى على حساب نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة، إلا أن الفريق الكتالوني لم يُقدم في هذه المباراة الصورة التي توقعها كل عشاق النادي الكتالوني مع مطلع الموسم.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق برشلونة في الموسم الحالي هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا دون سواه، وخاصة بعدما تم إقصاء الفريق الكتالوني من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في آخر 3 سنوات على التوالي، مما جعل الإحباط ينتشر بين جماهير نادي برشلونة كلما حان موعد مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق برشلونة قد بدأ موسمه الحالي من خلال التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني، وذلك بعد فوزه الصعب للغاية على حساب نظيره فريق إشبيلية، مما سوف يُعطي فريق برشلونة الدوافع اللازمة من أجل السير على الطريق الصحيح طوال الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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