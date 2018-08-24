ملخص مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم الجمعة 24/8/2018 في الدوري الألماني

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ملخص مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم، حقق فريق بايرن ميونخ فوزاً صعباً للغاية على حساب ضيفه فريق هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق 24 أغسطس 2018 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بايرن ميونخ في المباراة كلاً من النجم الألماني توماس مولر في الدقيقة الثالثة والعشرين، إضافة إلى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثانية والثمانين من ركلة جزاء، وأيضاً النجم الهولندي أريين روبن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق هوفنهايم في المباراة المجري آدم في الدقيقة الثامنة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م، وعلى إثر ذلك الانتصار تمكن فريق بايرن ميونخ من حصد أول 3 نقاط له في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك فشل فريق هوفنهايم في حصد أي نقطة على الإطلاق.

وجاءت تشكيلة فريق بايرن ميونخ الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / جيروم بواتينغ / نيكولاس سولي / ديفيد ألابا.

خط الوسط: خافي مارتينيز / تياغو ألكانتارا / كينغسلي كومان / توماس مولر / فرانك ريبيري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

المدير الفني: الكرواتي نيكو كوفاتش.

ملخص مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً فرض فريق بايرن ميونخ سيطرته الكاملة على مجريات اللعب منذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء، وذلك في إطار سعيه لتسجيل العديد من الأهداف بشكل مبكر من أجل حسم الأمور وضمان النقاط الثلاث، وفي مقابل ذلك حاول فريق هوفنهايم أن يتماسك من الناحية الدفاعية قبل التفكير في أي شئ آخر.

ومع مرور الدقائق ظهر العجز بشكل واضح على لاعبي فريق بايرن ميونخ من الناحية الهجومية، وفي مقابل ذلك اتسم التنظيم الدفاعي لفريق هوفنهايم بالمثالية مما حرم الفريق البافاري من تشكيل أي خطورة على مرماه على الإطلاق.

ولكن إصرار فريق بايرن ميونخ على التقدم في النتيجة كان كبيراً للغاية، وفي الدقيقة الثالثة والعشرين نجح الفريق البافاري في تحقيق مبتغاه وذلك حينما سجل له النجم الألماني المخضرم توماس مولر أولى الأهداف إثر استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق هوفنهايم أثناء تنفيذ الركلة الركنية وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير البافارية في مدرجات ملعب أليانز أرينا.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والثلاثين، كاد فريق بايرن ميونخ يحسم الأمور نهائياً وذلك حينما انفرد الفرنسي كينغسلي كومان بحارس المرمى أوليفر باومان، إلا أن الأخير تألق وتصدى للكرة بنجاح مبقياً على إثارة المباراة بين الفريقين.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وحينها تلقى فريق بايرن ميونخ ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض لاعبه الفرنسي كينغسلي كومان إلى إصابة قوية في كاحله الأيسر.

وهو الأمر الذي جعل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش مضطراً إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك النجم الهولندي المخضرم أرين روبن بدلاً منه، لينتهي بعدها الشوط مباشرة على وقع تقدم الفريق البافاري بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم، في شوط المباراة الثاني دخل فريق بايرن ميونخ عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق هوفنهايم العودة من جديد في أجواء المباراة في إطار سعيه للخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين كاد فريق بايرن ميونخ ينجح في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سدد النجم المخضرم أريين روبن كرة رائعة على طريقته المعتادة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى أوليفر باومان.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، وذلك حينما استغل اللاعب المجري المخضرم أدم ثغرة واضحة في خط دفاع فريق بايرن ميونخ، ليتمكن على إثرها من تسجيل هدف التعادل لمصلحة فريقه وسط حالة من الصدمة في مدرجات ملعب أليانز أرينا.

وفي الدقيقة السابعة والستين حاول الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب فريق بايرن ميونخ أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه، وذلك من خلال إشراك الألماني ليون جوريتسكا بدلاً من الإسباني خافي مارتينيز.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والسبعين، سنحت أمام فريق بايرن ميونخ فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلا أن حارس المرمى أوليفر باومان تصدى لها ولكن النجم الهولندي أريين روبن تابع الكرة بشكل ناجح ومن ثم سجل الهدف الثاني لمصلحة فريقه.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير ألغى الحكم الهدف الثاني لمصلحة فريق بايرن ميونخ بعد استخدامه تقنية حكم الفيديو المساعد، والتي قرر على إثرها إعادة تنفيذ ركلة الجزاء ليتولى تنفيذها مرة أخرى النجم روبرت ليفاندوفسكي، إلا أنه نجح هذه المرة في تسجيل الهدف الثاني لمصلحة الفريق البافاري وسط فرحة عارمة من الجماهير.

وفي الدقيقة السادسة والثمانين حسم فريق بايرن ميونخ الأمور نهائياً، وذلك حينما سجل له النجم الألماني توماس مولر الهدف الثالث، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف مباشرة بداعي التسلل بعدما استعان مرة أخرى بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وحينها نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل هدفه الثالث والأخير في المباراة وذلك عبر النجم الهولندي أريين روبن، لتنتهي بعدها مباشرة المباراة على وقع فوز مثير للغاية لمصلحة الفريق البافاري في بداية مشواره المحلي.

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