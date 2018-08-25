موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني الأحد 26/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق جيرونا في مساء يوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الملكي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وجيرونا في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق جيرونا في مساء يوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وجيرونا تحديداً في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، سوف تكون مباراة ريال مدريد وجيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وجيرونا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وجيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وجيرونا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته الثانية في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مرة أخرى من أجل مواصلة الصراع بكل قوة على لقب الليغا الإسبانية منذ الوهلة الأولى في عمر المسابقة.

ولا شك أن الفوز بمسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، بات هدفاً رئيسياً لفريق ريال مدريد مع مدربه الإسباني الجديد جولين لوبيتيجي، وخاصة بعدما نجح الفريق الملكي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في آخر 3 سنوات على التوالي رفقة مدربه الفرنسي السابق زين الدين زيدان.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ريال مدريد لا يزال طامعاً من أجل التتويج مرة أخرى بلقب دوري أبطال أوروبا من جديد، علماً بأن الفريق الملكي سبق له وأن فاز باللقب الأعرق أوروبياً في 13 مناسبة على مر التاريخ بأكمله.

وبكل تأكيد لن تكون مهمة فريق ريال مدريد سهلة على الإطلاق في مباراته القادمة أمام مضيفه فريق جيرونا، وخاصة وأن الفريق الكتالوني سبق له وأن فاز على الفريق الملكي في الموسم الماضي في إقليم كتالونيا بهدفين مقابل هدف واحد، مما يؤكد بدوره على أن فريق ريال مدريد سوف يُعاني من أجل ضمان النقاط الثلاث في هذه الجولة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة مدريدية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

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