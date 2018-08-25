ملخص مباراة أرسنال ووست هام يونايتد السبت 25/8/2018 في الدوري الإنجليزي

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ملخص مباراة أرسنال ووست هام يونايتد، حقق فريق أرسنال فوزاً صعباً للغاية على حساب ضيفه فريق وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أرسنال في المباراة كلاً من الإسباني ناتشو مونريال في الدقيقة الثلاثين، إضافة إلى المدافع ديوب في الدقيقة السبعين بالخطأ في مرماه، وأيضاً الإنجليزي داني ويلباك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق وست هام يونايتد في المباراة النمساوي ماركو في الدقيقة الخامسة والعشرين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق أرسنال رصيده إلى 3 نقاط، بينما استقر رصيد فريق وست هام يونايتد عند صفر من النقاط بعد مرور أول 3 جولات من عمر المسابقة.

وجاءت تشكيلة فريق أرسنال الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: جويندوزي / تشاكا / أليكس ايوبي / أرون رامسي / هنريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

ملخص مباراة أرسنال ووست هام يونايتد والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة أرسنال ووست هام يونايتد، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة فريق أرسنال الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة الحاضرة بقوة في مدرجات ملعب الإمارات بحثاً عن الانتصار الأول لفريقهُا في الموسم الحالي.

وفي الدقيقة الحادية عشر نجح فريق أرسنال في افتتاح التسجيل، وذلك بعدما سجل له الويلزي أرون رامسي الهدف الأول إثر استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق وست هام يونايتد، ولكن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل ليحرم بدوره أصحاب الأرض من التقدم في النتيجة بشكل مبكر.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق وست هام يونايتد في المباراة، فقد جاء قوياً للغاية وذلك تحديداً في الدقيقة الخامسة والعشرين حينما استغل النمساوي ماركو هجمة مرتدة سريعة لصالح فريقه، ليتمكن على إثرها من تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريق الهامرز في المباراة وسط حالة من الصدمة من جانب جماهير نادي أرسنال في المدرجات.

ولكن إصرار فريق أرسنال على تصحيح مساره كان كبيراً للغاية، وفي الدقيقة الثلاثين نجح فريق أرسنال في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سجل له الظهير الأيسر الإسباني ناتشو مونريال هدف التعادل وسط فرحة عارمة من طرف جماهير نادي أرسنال.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

ملخص مباراة أرسنال ووست هام يونايتد والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة أرسنال ووست هام يونايتد، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بدلاً من اللاعب النيجيري أليكس ايوبي.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين كاد فريق أرسنال ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد المدافع الألماني شكودران موستافي كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى البولندي لوكاس فابيانسكي تصدى للكرة ببراعة مبقياً على نتيجة التعادل بين الطرفين.

وفي الدقيقة السادسة والخمسين حاول المدرب الإسباني أوناي إيمري أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه هذه المرة، وذلك من خلال إشراك الأوروغوياني لوكاس بدلاً من اللاعب الشاب جويندوزي من أجل إحكام السيطرة بشكل أكبر على خط وسط الميدان.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير تلقى فريق وست هام يونايتد ضربة موجعة للغاية، وذلك بعد تعرضه لاعبه النمساوي ماركو إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال بقية أطوار اللقاء، مما دفع التشيلي مانويل بيلجريني مدرب فريق وست هام يونايتد إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك المهاجم المكسيكي المخضرم خافيير هيرنانديز بدلاً منه.

وفي الدقيقة التاسعة والستين كاد فريق وست هام يونايتد يُباغت أصحاب الأرض، وذلك حينما سدد البرازيلي فيليبي أندرسون كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى المخضرم بيتر تشيك تصدى لها بنجاح وأنقذ مرماه من ثاني الأهداف.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير استغل فريق أرسنال ارتباكاً غير مبرراً على الإطلاق في خط دفاع فريق وست هام يونايتد، ليتمكن على إثره أصحاب الأرض من تسجيل الهدف الثاني لهم في المباراة وذلك عبر المدافع ديوب بالخطأ في مرماه.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والسبعين واصل المدرب الإسباني أوناي إيمري عملية تنشيط خطوطه الأمامية سعياً لقتل المباراة بشكل نهائي، وذلك من خلال إشراك المهاجم الإنجليزي داني ويلباك بدلاً من الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على حاله دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وحينها اختتم فريق أرسنال أهدافه في المباراة وذلك حينما سجل له البديل داني ويلباك الهدف الثالث، لتنتهي بعدها المباراة مباشرة على وقع أولى انتصارات فريق أرسنال في الموسم الحالي.

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