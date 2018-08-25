ملخص مباراة يوفنتوس ولاتسيو السبت 25/8/2018 في الدوري الإيطالي

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ملخص مباراة يوفنتوس ولاتسيو، حقق فريق يوفنتوس فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق لاتسيو بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق يوفنتوس في المباراة كلاً من البوسني ميراليم بيانيتش في الدقيقة الثلاثين، إضافة إلى الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة الخامسة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م، وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 6 نقاط، بينما استقر رصيد فريق لاتسيو عند صفر من النقاط بعد مرور أول جولتين من عمر المسابقة.

وجاءت تشكيلة فريق يوفنتوس الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي / ماريو ماندزوكيتش / كريستيانو رونالدو.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

ملخص مباراة يوفنتوس ولاتسيو والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس ولاتسيو، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق يوفنتوس أن يفرض استحواذه بشكل كامل على الكرة في إطار سعيه لحسم الأمور مبكراً، وفي مقابل ذلك حاول فريق لاتسيو هو الآخر أن يضغط عالياً على خط وسط ميدان فريق يوفنتوس من أجل حرمانه من السيطرة على مجريات اللعب.

وفي الدقيقة العاشرة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق لاتسيو في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب الصربي لوليتش كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى البولندي فويتشيك تشيزني أبعدها بنجاح إلى الخارج محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق يوفنتوس في المباراة، فقد جاء في الدقيقة الثامنة عشر وذلك حينما سدد النجم الألماني سامي خضيرة كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيسر لحارس المرمى ستراكوشا تصدى للكرة مبقياً على نتيجة التعادل بين الطرفين.

وفي الدقيقة الثلاثين نجح فريق يوفنتوس في ترجمة أفضليته في المباراة، وذلك حينما سجل له النجم البوسني ميراليم بيانيتش الهدف الأول بطريقة أكثر من رائعة وسط فرحة عارمة من جميع أنصار نادي يوفنتوس في مدرجات ملعب أليانز.

ومع مرور الدقائق واصل فريق يوفنتوس عملية استحواذه بشكل كامل على مجريات، ولكن دون أن يتمكن من تشكيل الخطورة الحقيقية على مرمى فريق لاتسيو، وفي مقابل ذلك لم يندفع فريق لاتسيو من الناحية الهجومية خوفاً من استقبال شباكه المزيد من الأهداف التي من شأنها سوف تقضي نهائياً على آماله في هذه المباراة.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه من الفريقين دون أي جديد على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق يوفنتوس بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة يوفنتوس ولاتسيو والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس ولاتسيو، في شوط المباراة الثاني دخل فريق يوفنتوس عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق لاتسيو تعديل النتيجة في المقام الأول ومن ثم محاولة قلب الطاولة على مضيفه.

وفي الدقيقة الستين حاول الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية، وذلك من خلال إشراك الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا بدلاً من الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي.

وبعدها بتسعة دقائق فقط حاول المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه مرة أخرى، وهذه المرة من خلال إشراك الألماني إيمري تشان بدلاً من النجم البوسني ميراليم بيانيتش صاحب الهدف الوحيد في المباراة.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين كاد فريق يوفنتوس ينجح في تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك حينما سدد الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ستراكوشا أبعدها بأطراف أصابعه ببراعة إلى الخارج.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير أسفر ضغط فريق يوفنتوس الكبير عن تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ثاني الأهداف عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع فريق لاتسيو وسط فرحة عارمة من جانب الجماهير في المدرجات.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والثمانين، حاول المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري أن يقوم بإحكام السيطرة على خط وسط الميدان، وذلك من خلال إشراك اللاعب الأوروجوياني رودريجو بدلاً من النجم الألماني سامي خضيرة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز شاق للغاية لمصلحة فريق يوفنتوس الذي حافظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور أول جولتين من عمر المسابقة.

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