محمد صلاح يواصل صناعة المجد مع ليفربول ويُحطم أرقام قياسية جديدة

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واصل المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي صناعة المجد مع نادي ليفربول اليوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018، وذلك بعدما ساهم في تحقيق فريقه الانتصار الثالث على التوالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

حيث نجح اليوم السبت فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون بهدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب أنفيلد رود، علماً بأن مسجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الريدز هو اللاعب المصري محمد صلاح.

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وعلى إثر ذلك رفع فريق ليفربول رصيده إلى 9 نقاط، أي أنه حصد العلامة الكاملة بعد مرور أول 3 جولات من عمر المسابقة، وبالتالي بات فريق ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وحيداً دون أي شريك بشكل مؤقت.

ومن جانبه رفع المصري محمد صلاح أهدافه مع فريقه ليفربول إلى هدفين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، علماً بأن ذلك الهدف الذي سجله محمد صلاح اليوم مع فريقه ليفربول بات هو الهدف رقم 29 له على المستوى الشخصي رفقة فريق ليفربول على ملعب أنفيلد رود منذ الموسم الماضي على مستوى جميع المسابقات.

أما على صعيد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد نجح بذلك المصري محمد صلاح في تسجيل هدفه رقم 36 لصالح فريقه ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك سواء في الموسم الحالي أو حتى منذ انتقاله إليه في الموسم الماضي.

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