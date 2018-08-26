موعد مباراة الزمالك والنجوم في الدوري المصري الاثنين 27/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والنجوم، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق النجوم في مساء يوم الإثنين الموافق 27 أغسطس 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والنجوم، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجوم.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والنجوم، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والنجوم في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والنجوم

موعد مباراة الزمالك والنجوم، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق النجوم في مساء يوم الإثنين الموافق 27 أغسطس 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والنجوم تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والنجوم والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك

موعد مباراة الزمالك والنجوم، سوف تكون مباراة الزمالك والنجوم منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD، كما ستكون مباراة الزمالك والنجوم منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الزمالك والنجوم والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والنجوم، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته الرابعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التواجد ضمن كوكبة مقدمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ولا شك أن فريق الزمالك لن تكون مهمته صعبة على الإطلاق في هذه المباراة أمام فريق النجوم الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء في مطلع الموسم الحالي، علماً بأن فريق النجوم لم يعرف سوى طعم الخسارة أو التعادل منذ بداية مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن النقاط الثلاث سوف تكون مضمونة بنسبة كبيرة للغاية لفريق الزمالك، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك في الموسم الحالي هو المنافسة بكل قوة على جميع الجبهات المختلفة وخاصة لقب الدوري المصري الممتاز.

وبكل تأكيد سوف يجد فريق الزمالك نفسه أمام العديد من التحديات الصعبة في الفترة القادمة، مما سوف يضع العديد من الضغوطات سواء على لاعبي فريق الزمالك أو خاصة على السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك.

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق النجوم، حيث جاءت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: بهاء مجدي / أحمد أبو الفتوح / حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني / حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد / محمد حسن / محمود عبد العزيز / محمود عبد العاطي / فرجاني ساسي / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا / محمد عنتر / إبراهيم حسن / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / حميد أحداد / عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

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