موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الاثنين 27/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مساء يوم الإثنين الموافق 27 أغسطس 2018 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مساء يوم الإثنين الموافق 27 أغسطس 2018 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، سوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، يدخل فريق مانشستر يونايتد غمار مباراته الثالثة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على مصالحة جماهيره الغفيرة عقب الخسارة الماضية التي تعرض لها خارج أرضه على يد مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون.

ولا شك أن هذه الخسارة المفاجئة التي تعرض لها فريق مانشستر يونايتد، قد زادت من حجم الضغوطات بشكل مسبوق على الإطلاق سواء على لاعبي فريق مانشستر يونايتد أو بشكل خاص على البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد، والذي بات مهدداً بالإقالة من منصبه في حالة استمرار النتائج السلبية في الفترة القادمة.

وبكل تأكيد باتت الأجواء مشحونة للغاية بين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وبين إدارة نادي مانشستر يونايتد، وذلك حتى قبل انطلاقة الموسم الحالي بسبب عدم قيام إدارة النادي بالتعاقد مع الصفقات التي كان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يرغب في التعاقد معها من أجل تدعيم صفوف فريقه في الموسم الحالي حتى يتمكن من المنافسة على كافة الألقاب.

ويبقى الأمر الوحيد الذي يؤخر إدارة نادي مانشستر يونايتد عن إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه، هو قيمة الشرط الجزائي في عقد الأخير والذي لن يتقدم بدوره بإستقالته من منصبه تحت أي ظرف من الظروف، على أمل أن تتحسن العلاقة المتوترة بين الطرفين من خلال النتائج الإيجابية للفريق في مختلف المسابقات في الفترة القادمة.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، هو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وخاصة في ظل غياب اللقب عن خزائن قلعة أولد ترافورد منذ موسم 2011 / 2012 م، وإضافة إلى ذلك أيضاً يطمح فريق مانشستر يونايتد إلى الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ماتيو دارميان / إيريك بايلي / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: فريد / بول بوغبا / خوان ماتا / أليكسيس سانشيز / أندير هيريرا.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق توتنهام هوتسبير في وضعية مثالية للغاية، وخاصة بعدما نجح الفريق اللندني في تحقيق الانتصار في أول مباراتين له في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، مما يجعل فريق توتنهام هوتسبير طامحاً لتحقيق فوزه الثالث على التوالي من أجل مواصلة تصدر جدول الترتيب.

وبكل تأكيد لا يطمح فريق توتنهام هوتسبير إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وخاصة بعدما فشلت إدارة النادي اللندني في التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية قبل مطلع الموسم الحالي، مما يؤكد بدوره على أن أقصى طموح لفريق توتنهام هوتسبير في الموسم الحالي هو ضمان مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / لوكاس مورا.

خط الهجوم: هاري كين.

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