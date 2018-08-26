ملخص مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد الأحد 26/8/2018 في الدوري الإنجليزي

Advertisements

ملخص مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، حقق فريق تشيلسي فوزاً مثيراً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 على ملعب سانت جيمس بارك.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق تشيلسي في المباراة كلاً من النجم البلجيكي إيدين هازارد في الدقيقة السادسة والسبعين من ركلة جزاء، إضافة إلى اللاعب يدلين بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة الإسباني خوسيلو في الدقيقة الثالثة والثمانين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 9 نقاط، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق نيوكاسل يونايتد عند نقطة واحدة فقط لا غير.

وجاءت تشكيلة فريق تشيلسي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتي / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز / إيدين هازارد / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

ملخص مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً حاول فريق تشيلسي أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب منذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء في إطار بحثه عن تسجيل الأهداف، وفي مقابل ذلك تراجع فريق نيوكاسل يونايتد بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع محاولة الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

ومع مرور الدقائق واصل فريق تشيلسي عملية استحواذه بشكل كامل على الكرة دون أن يتمكن من تشكيل الخطورة الحقيقية على مرمى أصحاب الأرض، وفي مقابل ذلك اتسم فريق نيوكاسل يونايتد بالمثالية من ناحية التنظيم الدفاعي الذي حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف.

وفي الدقيقة الرابعة والعشرين سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق تشيلسي في المباراة، وذلك حينما سدد النجم البلجيكي إيدين هازارد كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب المرمى بقليل لتبقى النتيجة على حالها دون أي تغيير.

وفي الدقيقة الخامسة والثلاثين سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة فريق تشيلسي، وهذه المرة حينما سدد النجم الإسباني بيدرو رودريغيز كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من الحسرة من طرف لاعبي فريق تشيلسي.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير حاول الإسباني بيدرو رودريغيز أن يقوم بتجربة حظه مرة أخرى، وذلك حينما سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى مارتين أمسك بالكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، في شوط المباراة الثاني دخل فريق تشيلسي عازماً على تسجيل الأهداف بأي وسيلة ممكنة من أجل حصد النقاط الثلاث، وفي مقابل ذلك واصل فريق نيوكاسل يونايتد الاعتماد على نفس النهج الدفاعي الذي بدأ به المباراة سعياً منه للخروج بنقطة التعادل في نهاية المطاف.

ومع مرور الدقائق حاول الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن الانتصار، وذلك من خلال إشراك أولاً المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بدلاً من الإسباني ألفارو موراتا، ومن ثم إشراك البرازيلي ويليان بدلاً من الإسباني بيدرو رودريغيز.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين كاد فريق تشيلسي ينجح أخيراً في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد المدافع الألماني أنطونيو روديغر كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن العارضة تصدت للكرة وحرمت الضيوف من تسجيل أولى أهدافهم في المباراة.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والسبعين، سنحت أمام فريق تشيلسي فرصة مثالية للغاية من أجل التقدم في النتيجة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها النجم البلجيكي إيدين هازارد بنجاح محرزاً الهدف الأول لمصلحة فريقه في المباراة وسط حالة من الصدمة من طرف الإسباني رافاييل بينيتيز مدرب فريق نيوكاسل يونايتد.

ولكن رد فعل فريق نيوكاسل يونايتد كان مفاجئاً للغاية، حيث نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف التعادل عبر المهاجم الإسباني البديل خوسيلو في الدقيقة الثالثة والثمانين إثر استغلاله هفوة في خط دفاع فريق تشيلسي، وذلك على الرغم من الشكوك حول مدى صحة الهدف بسبب التدخل العنيف على المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو قبل تسجيل الهدف مباشرة.

وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر صافرة نهاية المباراة على وقع التعادل، حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، وذلك تحديداً في الدقيقة السابعة والثمانين حينما نجح فريق تشيلسي في تسجيل هدفه الثاني في المباراة عبر اللاعب يدلين بالخطأ في مرماه وسط حالة من الصدمة من جانب لاعبي فريق نيوكاسل يونايتد.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز مثير للغاية لمصلحة فريق تشيلسي، مما جعله يرتقي إلى صدارة الترتيب رفقة كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق واتفورد.

إقرأ أيضاً: