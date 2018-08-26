خطوة غير متوقعة من برشلونة تجاه “محمد صلاح” بعد موافقة ميسي !

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كشفت مصادر صحفية إسبانية اليوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 عن استعداد إدارة نادي برشلونة الإسباني لإتخاذ خطوة غير متوقعة على الإطلاق بخصوص المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد الحصول على الموافقة من أسطورة النادي الكتالوني وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي.

حيث أشارت المصادر إلى أن إدارة نادي برشلونة تنوي التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة أي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وذلك في إطار سعيها لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني بأفضل المواهب على مستوى العالم بأكمله.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن إدارة نادي برشلونة قد استشارت الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بخصوص هذه الصفقة، وهو الأمر الذي وافق عليه مباشرة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي نظراً إلى القيمة الكبيرة التي بات يتمتع بها المصري محمد صلاح من الناحية الفنية.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن إدارة نادي برشلونة قد استشارت أيضاً القائد ليونيل ميسي بخصوص هذه الصفقة، وخاصة في ظل كون النجم ليونيل ميسي أحد أساطير النادي الكتالوني وليس مجرد لاعب في صفوف النادي، علماً بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد وافق هو أيضاً على مقترح إدارة نادي برشلونة.

وفي حالة نجاح إدارة نادي برشلونة في إتمام هذه الصفقة، سوف تصل قيمتها في الصيف المقبل إلى حوالي مبلغ 250 مليون يورو، وخاصة وأن المصري محمد صلاح قام بتجديد عقده مع نادي ليفربول في الصيف الحالي حتى صيف عام 2023.

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