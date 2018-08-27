محمد صلاح يستنجد بالجماهير بعد اشتعال الأزمة بينه وبين اتحاد الكرة

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شهدت الساعات الأخيرة من مساء يوم أمس الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 اشتعال الأزمة من جديد بين المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وبين الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وذلك بسبب المشاكل القانونية التي أوقع بها اتحاد الكرة اللاعب محمد صلاح قبل انطلاقة مونديال روسيا الماضي بسبب حقوق الصور الخاصة به.

وعلى الرغم من هدوء الأجواء المتوترة بين الطرفين طوال الفترة الماضية، إلا أن الأزمة عادت لكي تشتعل من جديد بين اللاعب محمد صلاح وبين الاتحاد المصري لكرة القدم، مما جعل اللاعب المصري محمد صلاح يستنجد بالجماهير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

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حيث قام اللاعب محمد صلاح بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وفي إطار هذه التغريدة قال: “الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماماً”.

كما أضاف محمد صلاح أيضاً في تغريدته: “ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، لا أدري لماذا كل هذا ؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا ؟!”.

ولا شك أن الاتحاد المصري لكرة القدم لن يتأخر في الرد على اللاعب محمد صلاح في صباح اليوم الإثنين، وخاصة وأن تغريدة محمد صلاح قد أشعلت بدورها الجماهير عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، مما سوف يكون له تأثيراً سلبياً للغاية على المستقبل المهني لكافة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم.

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