موعد أبرز مباريات اليوم الاثنين 27/8/2018 والقنوات الناقلة للمباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الإثنين الموافق 27 أغسطس 2018 إقامة العديد من المباريات في مختلف أنحاء العالم، وذلك سواء على صعيد قارة أوروبا إضافة إلى قارة أفريقيا وأيضاً قارة آسيا، وفي هذا المقال سوف نُلقي الضوء على موعد المباريات الهامة التي سوف تُقام على مدار اليوم الإثنين.

ولا شك أن عجلة الدوريات الأوروبية قد بدأت تدور بكل قوة منذ مطلع شهر أغسطس الحالي، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم بشكل يومي كافة مواعيد المباريات الهامة على مستوى جميع المسابقات، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم القنوات الناقلة لكل مباراة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

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واليوم الإثنين سوف تكون الجماهير العاشقة لكرة القدم على موعد مع مباريات في غاية الإثارة، وذلك تحديداً من خلال متابعة مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى مباراة أخرى في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل سوف تكون الجماهير العاشقة لكرة القدم على موعد أيضاً مع مباراة أخرى في مسابقة دوري آبطال آسيا، إضافة إلى مباراتين في مسابقة الدوري الإسباني، وأيضاً مع مباراة واحدة فقط في مسابقة الدوري الإيطالي، وأخيراً مباراة واحدة في مسابقة دوري الدرجة الثانية الألماني.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مساء اليوم الإثنين الموافق 27 أغسطس 2018 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

موعد مباراة الزمالك والنجوم

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق النجوم في مساء اليوم الإثنين الموافق 27 أغسطس 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والنجوم تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الزمالك والنجوم منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق المصري حاتم بطيشة هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري محمد الغياتي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وسوف تكون مباراة الزمالك والنجوم منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق المصري خالد كامل هو معلق المباراة.

موعد مباراة السد واستقلال طهران

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق السد القطري لملاقاة مضيفه فريق استقلال طهران الإيراني في مساء اليوم الإثنين الموافق 27 أغسطس 2018 على ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة السد واستقلال طهران تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة السد واستقلال طهران منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة السد واستقلال طهران منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

موعد مباراة روما وأتالانتا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق روما لملاقاة ضيفه فريق أتالانتا في مساء اليوم الإثنين الموافق 27 أغسطس 2018 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة روما وأتالانتا تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة روما وأتالانتا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة أتلتيك بيلباو وهويسكا

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق أتلتيك بيلباو لملاقاة ضيفه فريق هويسكا في مساء اليوم الإثنين الموافق 27 أغسطس 2018 على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أتلتيك بيلباو وهويسكا تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أتلتيك بيلباو وهويسكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة.

موعد مباراة سيلتا فيغو وليفانتي

موعد مباريات اليوم، يستعد فريق سيلتا فيغو لملاقاة مضيفه فريق ليفانتي في مساء اليوم الإثنين الموافق 27 أغسطس 2018 على ملعب سيوتات دي فالنسيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة سيلتا فيغو وليفانتي تحديداً في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة سيلتا فيغو وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

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